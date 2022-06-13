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الإمارات تتأهل إلى مونديال كرة القدم الإلكترونية
الإمارات تتأهل إلى مونديال كرة القدم الإلكترونية
13 يونيو 2022 13:32

دبي (الاتحاد)

تأهل منتخب كرة القدم الإلكترونية إلى نهائيات بطولة كأس العالم في الدنمارك 2022، بفوزه أمس الأول على منتخب المغرب بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (4 - 1)، في التصفيات المؤهلة للمونديال العالمي، وشهدت مجموعة الشرق الأوسط وإفريقيا كذلك تأهل منتخبي المغرب «الثاني» وكازاخستان «الثالث» لمونديال الكرة الإلكترونية، المقرر إقامته يوليو المقبل في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وكان منتخبنا قد خاض دور المجموعات الذي انطلقت منافساته في شهر ديسمبر الماضي، وأقيم على ثلاث مراحل، ونجح في التأهل للدور نصف النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، ومواجهة المنتخب الكويتي الشقيق، واستطاع تحقيق الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدفين مقابل هدف.
مثل منتخبنا الوطني في منافسات التصفيات ثلاثة لاعبين، وهم: أحمد السويدي، وسالم الحمادي، وعلي الحمادي، ومحمود الكربي مديراً إدارياً للمنتخب.
وأعرب محمود الكربي مدير المنتخب عن سعادته بالتأهل للمرة الأولى للمونديال، مؤكداً أن التصفيات النهائية لم تكن سهلة، خاصة أنها كانت بنظام خروج المغلوب، كما أن المنتخب في التصفيات الأولى خاض حوالي 50 مباراة، ثم لعبنا في الشهر الماضي في مجموعة تضم 6 منتخبات وتأهلنا ضمن 4 منتخبات، ونجحنا في الفوز على الكويت، وهي المرة الأولى التي نفوز فيها على الكويت، حيث سبق وأن لعبنا معهم في دور المجموعات وتعادلنا وخسرنا، وبعد الفوز واجهنا المغرب على صدارة المجموعة، خاصة أن الفوز على الكويت ضمن لنا التأهل للمونديال، ولكننا لعبنا على الصدارة وهو ما تحقق لنا.
وأضاف: المنتخب لعب في التصفيات خلال مشاركته في دورة الألعاب الخليجية بالكويت والتي حقق فيها الميدالية الفضية، مشيراً إلى أن المدرب سيد سلمان له بصمة كبيرة، كونه لاعباً سابقاً وله خبرة في التدريب ونجح في قيادة المنتخب، ولا ننسى أنه في مواجهة الكويت أجرى تغييراً مهماً، حيث يلعب كل فريق بلاعبين اثنين فقط، وقام المدرب بالدفع باللاعب علي الحمادي والذي نجح في تسجيل هدف الفوز وهو الفوز لنا والذي قادنا للتأهل مباشرة.
ونوه إلى أن لاعبي المنتخب يتدربون بشكل يومي، واللعبة جزء من حياتهم ولكن سيكون هناك معسكر قبل البطولة بأسبوع، ونتمنى أن يقام المعسكر في كوبنهاجن مكان البطولة وفي حال تعذر ذلك سيكون هناك معسكر في مكان آخر.

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