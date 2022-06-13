بيلتران من دبي: غيرت قدوتي من راؤول لإنييستا!

مراد المصري (دبي)



عبر الإسباني فران بيلتران، نجم نادي سيلتا فيجو، عن سعادته بالوقت الذي قضاه في دبي خلال تواجده لقضاء إجازة رفقة عدد من زملائه بالفريق الإسباني، إلى جانب المشاركة في إطلاق الزي الرسمي الجديد للموسم المقبل لفريق إقليم غاليسيا الذي اختار الإمارات وجهة للوصول إلى العالم.

وجاء حديث «الاتحاد» مع بيلتران البالغ من العمر 23 سنة، الذي عبر عن تطلعه أن يكون الموسم المقبل مواصلة لأدائه التصاعدي في محاولة منه لحجز مقعده في صفوف المنتخب بعدما خاض مباراة دولية واحدة العام الماضي، وقال: أنا ألعب في المكان المناسب حيث يمنح سيلتا الثقة والفرصة للاعبين الشباب، وهو ما يساهم في منحي الخبرة والقدرة على مواصلة البناء والتطلع للمستقبل، أضع في حساباتي دائماً أن أصبح أحد الخيارات الدائمة في صفوف المنتخب.

واعترف بيلتران، أن القدوة التي يختارها كل شخص في كرة القدم تتغير مع مرور الوقت، حيث يكون معجباً بلاعبي الهجوم كما كان حاله، وقال: كنت أتطلع دائماً لراؤول جونزاليس نجم ريال مدريد، لكن لاحقاً عندما لعبت كرة القدم وتحديداً بحكم مركزي في وسط الميدان، فإنني أريد السير على خطى لاعبين مثل: لوكا مودريتش، فيراتي، إنييستا وتشافي، وغيرهم ممن يعرفون جيداً كيف يقومون بإدارة الأمور في الملعب مع البنية الجسدية المشابهة لي.

واعتبر بيلتران، أن سيلتا مر بموسم هادئ مقارنة بالموسم الذي سبقه عندما واجه خطر الهبوط، لكن ذلك ليس كافياً، مع الرغبة بالمشاركة في البطولات الأوروبية، وقال: لسنا سعداء تماماً بما حققناه هذا العام «الحصول على المركز 11»، نريد أن نصل لمركز أعلى وأن نتأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية.

وتابع: على الصعيد الشخصي أريد تسجيل وصناعة المزيد من الأهداف، وتقديم أداء أفضل، لكن سنواصل العمل معاً كمجموعة متكاملة من أجل الوصول لما نريده.

وختم حديثه حول الطموحات على المدى البعيد، وقال: فرق مثل فياريال وإشبيلية التي حصدت النجاح في أوروبا، اعتبرها مرجع لنا في سيلتا، وأنه بإمكاننا أن نحقق نفس هذه النتائج وأن نواصل طموحنا العالي، من أجل التواجد في مركز متقدم محلياً، وأن نقارع أقوى الفرق أوروبياً.