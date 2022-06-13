جرانت تهزم «الرجال» بـ «قمة الجنون» في الجولف

دبي (الاتحاد)

دخلت اللاعبة السويدية لين جرانت التاريخ بوصفها أول لاعبة في التاريخ تتوج بلقب في جولة دي بي وورلد للجولف، التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، بعد تفوقها على منافسيها من اللاعبين الرجال والسيدات في بطولة فولفو الاسكندنافية المختلطة للجولف التي أقيمت في السويد.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، فيما تُعد هذه البطولة استثناءً بوصفها مفتوحة لكلا الجنسين من المحترفين والمحترفات، لكن لم يسبق أن نجحت أي لاعبة على مدار تاريخ الجولة التي كانت تعرف بالجولة الأوروبية طوال 50 عاماً من الفوز بأي من البطولات المختلطة.

وكان لافتاً التفوق الكبير الذي حققته لين جرانت صاحبة الـ 22 عاماً، والتي تشارك في الجولة الأوروبية لجولف السيدات، بإنهاء منافسات البطولة برصيد 24 ضربة تحت المعدل، بفارق تسع ضربات عن أقرب منافسيها النجم السويدي هنريك ستينسون والإسكتلندي مارك ورن اللذان جاءا بالوصافة برصيد 15 ضربة تحت المعدل.

وتعليقاً على هذا الفوز التاريخي، قالت اللاعبة: «إنه أمر ضخم، خصوصاً أنني لعبت في بلدي واستمتعت بالحشود الجماهيرية وتواجد عائلتي، إنه جنون وأنا فخورة بنفسي، آمل فقط أن يساهم هذا الانتصار في تعريف الناس على لعبة الجولف للسيدات وجذب المزيد من الرعاة لها».

واستفاد السويدي ستينسون من تحقيقه وصافة هذه البطولة ليعود بقوة بتقدمه 112 خطوة ليصبح بالمركز 38 في الترتيب الأسبوعي العالمي لجولة دي بي وورلد، والاقتراب من حجز مقعده في بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف نوفمبر المقبل، وتُعد البطولة الختامية بمشاركة أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم، وهو الذي سبق أن حقق لقب الجولة مرتين عامي 2013 و2016.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز الأول برصيد 1,979.1 نقطة في ترتيب جولة (دي بي وورلد)، يليه النرويجي فيكتور هوفلاند برصيد 1,953.2 نقطة، وهو الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، مطلع الموسم الجاري.