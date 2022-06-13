حملة تعاطف مصرية مع «جلال» ضد «جمال»!

علي معالي (دبي)

حالة تخبُط كبيرة يعيشها المنتخب المصري الأول لكرة القدم، والسبب المباشر في ذلك هو اتحاد الكرة، حيث تسير أموره بطريقة غريبة وسط تصريحات متضاربة تؤكد عدم وجود تنسيق بين عناصر اللعبة، وكانت الهزيمة المفاجئة الأخيرة من منتخب إثيوبيا بمثابة «القشة» التي أظهرت الكثير من الخبايا والأزمات.

وعلى الرغم من إخفاق إيهاب جلال مدرب المنتخب الوطني في مباراة إثيوبيا الأخيرة بالهزيمة بهدفين في تصفيات كأس الأمم المقرر لها 2023 في كوت ديفوار، فإن الشارع الكروي منقسم بين متعاطف مع المدرب، وناقم عليه وغاضب منه، ولكن التصريحات التلفزيونية غير المدروسة، وغير المقنعة والمضحكة في نفس الوقت من جمال علام رئيس الاتحاد، جعلت الكثيرين يساندون إيهاب جلال، خاصة لاعبي المنتخب الحاليين والسابقين، بسبب ما يحاك داخل الجبلاية «مقر اتحاد الكرة المصري».

وكسب إيهاب جلال مدرب «الفراعنة» تعاطف الكثيرين في الشارع الكروي في مصر بعد التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، والتي وصفها البعض بأنها كانت غريبة ومضحكة وغير مقنعة أو مقبولة بالمرة في ظل العبارات المطاطية التي تحدث فيها، والتي توحي بالاستغناء عن خدمات المدرب المُعين حديثاً.

خرج أكثر من لاعب يؤكد ويدعم استمرار إيهاب جلال مدرباً لمنتخب مصر وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أظهر تريزيجيه لاعب المنتخب تأييده قائلاً: أدعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترف ولي الشرف دائماً أني أتدرب مع مدرب كبير مثل حضرتك.

ونشر محمد مجدي «أفشه» لاعب النادي الأهلي والمنتخب صورة تعبر عن محبته للمدرب الحالي للمنتخب وهو يحتضنه في قصة على «إنستجرام» في لقطة تعبر عن تأييده لمدربه.

كما عبر محمد حسام «ميدو» لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق عن دعم إيهاب جلال، قائلاً: أنا معترض على ما يحدث وأتمنى أن يقف كل لاعبي كرة القدم معه وما يحدث طعنة في ظهر كل مدربي كرة القدم المصريين، وعار علينا جميعاً أن نقف مكتوفي الأيدي دون فعل أي شيء، ومهما حدث في مباراة كوريا الجنوبية قررت أن أذهب لاستقباله في مطار القاهرة.

وكتب شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز: اعتذار واجب للكابتن الخلوق إيهاب جلال الإنسان المهذب والمحترم، سواء استمر أو تمت إقالته لا يهم، فهذا حال كرة القدم، أما ما يحدث معه فهو تقليل وتجريح لا يقبله أي إنسان وكامل احترامي ودعمي له.

وذهب محمد ناجي «جدو» لاعب المنتخب المصري السابق إلى القول بأن ما يحدث مع إيهاب جلال «عيب وقلة احترام»، كما أكد المدرب حمد إبراهيم أن ما حدث أيضاً هو إهانة لكل المدربين المصريين.

وكتب خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق قائلاً: كل التمنيات للمنتخب تحت قيادة إيهاب جلال بتقديم عرض متميز وتحقيق نتيجة إيجابية في ودية كوريا الجنوبية ظهر غدٍ «الثلاثاء».