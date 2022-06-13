بلاتينسي يتصدر الدوري الأرجنتيني



بوينس آيرس (د ب أ)

اعتلى فريق بلاتينسي صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الثاني في الموسم الجديد وتغلب على فيليز سارسفيلد بهدف ضمن منافسات المرحلة الثانية التي شهدت أيضاً فوز سنترال كوردوبا سانتياغو على بوكا جونيورز بنفس النتيجة.

وحسم بلاتينسي المباراة أمام فيليز سارسفيلد بهدف وحيد سجله إيفان جوميز في الدقيقة 74، وتصدر بلاتينسي جدول المسابقة برصيد ست نقاط بينما تجمد رصيد فيليز سارسفيلد عند نقطة واحدة.

كذلك تغلب سنترال كوردوبا على بوكا جونيورز بهدف وحيد سجله فرانسيسكو جونزاليس ميتيلي في الدقيقة 57 ليرفع فريق كوردوبا رصيده إلى أربع نقاط ويتجمد رصيد بوكا جونيورز عند ثلاث نقاط.