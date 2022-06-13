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الرياضي
موراي: من المحبط أن ينتهي أسبوع رائع هكذا !!
موراي: من المحبط أن ينتهي أسبوع رائع هكذا !!
13 يونيو 2022 12:30

 
شتوتجارت (رويترز) 

قال آندي موراي إنه ليس متأكداً من شدة مشكلة البطن التي عانى منها في نهائي بطولة شتوتجارت للتنس الأحد الماضي ويأمل اللاعب البريطاني ألا تؤثر على استعداداته لبطولة ويمبلدون هذا الشهر.
وأعاقت آلام البطن حركة موراي، الفائز بثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، خلال مواجهة ماتيو بريتيني واستدعى الطبيب مرتين للعلاج بجانب الملعب قبل الخسارة 6-4 و5-7 و6-3.
وأوضح موراي الذي غاب عن اللعب لفترات طويلة في السنوات الأخيرة بسبب جراحات بالفخذ «شعرت ببعض الآلام في البطن عند ضرب الإرسال، لم أشعر بهذا الأمر من قبل واحتاج للخضوع لفحص عند العودة للديار».
وتابع «هذا أكبر عدد من المباريات أخوضه خلال أسبوعين منذ 2016 على الأرجح وهذه فترة طويلة حقاً وربما من الطبيعي أن أشعر بألم في الجسد لكنني لا أعرف حقاً حجم المشكلة وأتمنى أن تكون الأمور بخير».
وأقر موراي، الذي حقق آخر ألقابه في 2019 في أنتويرب، بأن طريقة إنهاء البطولة محبطة، وواصل «شعرت بأنني ألعب جيداً بما يكفي للفوز وكنت في وضع جيد مع دخول المجموعة الثالثة لذا من المحبط أن ينتهي أسبوع رائع هكذا».
وتوج اللاعب الاسكتلندي (35 عاماً) بآخر لقب له في ملاعب ويمبلدون العشبية في 2016 وسيتطلع للتعافي قبل انطلاق البطولة في 27 يونيو.

اندي موراي
التنس
بطولة شتوتجارت للتنس
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