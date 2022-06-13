بالميراس ينفرد بصدارة الدوري البرازيلي

ساو باولو (د ب أ)

انفرد فريق بالميراس بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على كوريتيبا 2-0 في المرحلة الحادية عشر التي شهدت أيضاً تعادل فورتاليزا مع أتلتيكو باراناينسي سلبياً.

ورفع بالميراس رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام كورينثيانز صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كوريتيبا عند 15 نقطة في المركز السابع.

وافتتح دودو التسجيل لبالميراس في الدقيقة 23، ثم أضاف رونيلسون باربوسا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 63، قبل أن تشهد المباراة طرد توني أندرسون من صفوف كوريتيبا في الدقيقة 72.

بينما تعادل فورتاليزا مع أتلتيكو باراناينسي سلبياً، ليرفع الأول رصيده إلى سبع نقاط في المركز العشرين الأخير مقابل 17 نقطة لباراناينسي في المركز السادس.