خيول الإمارات تسعى للتألق في افتتاح الرويال أسكوت

محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار عصر الغد إلى مضمار اسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال اسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول والذي يستمر حتى 18 يونيو الجاري متزامناً احتفالات المملكة المتحدة بمرور 70 عاماً على تولي الملكة اليزابيث الثانية مقاليد العرش.

ويشهد المهرجان الذي يقام كل سنة منذ عام 1711، مشاركة قوية لخيول الإمارات في مختلف الأشواط، ويعتبر الحدث مناسبة اجتماعية كبيرة تحرص الملكة اليزابيث الثانية على حضورها مع أفراد الأسرة المالكة، ويتضمن إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم.

ويشهد الافتتاح مواجهة قوية بين جواد جودلفين «ريل ويرلد» بإشراف سعيد بن سرور، والجواد غير المهزوم «بعيد» لشادويل، في سباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى، وفاز «ريل ويرلد» المنحدر من الفحل «دارك أنجل»، بخمسة سباقات متتالية، قبل أن يحل وصيفاً بفارق 3,25 طول عن «بعيد» في سباق لوكنج ستيكس للفئة الأولى.

ويتأهب نجم جودلفين «كوريباس» بإشراف شارلي أبلبي لمواصلة التألق وتعزيز موقعه في صدارة خيول الثلاث سنوات على مسافة الميل بأوروبا من خلال المنافسة في الشوط الثاني سباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى.

وهذه أول مشاركة لابن الفحل «دباوي» المتوج بلقب سباق 2000 جينيز في نيوماركت، ويخوض التحدي بجانبه أيضاً النجم «ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بطل الجينيز الألماني.

ويمثل الفريق الأزرق في بقية الأشواط كل من «مان أوف بروميس»، و «لازولي» وكلاهما بإشراف أبلبي ويتطلع كل منهما لشرف الفوز بالفئة الأولى خلال سباق كينجز ستاند ستيكس للفئة الأولى.

ويشرك جودلفين اثنان آخران من خريجي كرنفال كأس دبي العالمي بسباق ولفرتون ستيكس، وهما «ستار سفاري» الفائز أربع مرات في ميدان منذ أن حل وصيفاً بفارق يقل عن الرأس من «رويال فليت» في دبي ملينيوم ستيكس في فبراير، و «دبي فيوتشر» بإشراف سعيد بن سرور الفائز في دبي ريسنج كلوب كلاسيك في مطلع العام.

ومن خيول الإمارات في هذا الشوط الثنائي «موفين تايم» و«جوان الكانو» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ومن خيول جودلفين التي تتطلع للفوز كل من «مارشال بلان» بإشراف جون وثيدي غوسدن للمنافسة في أسكوت هانديكاب، و «باندينلي» الذي يشارك في سباق كوبر هورس هانديكاب.