الثلاثاء 14 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
خورفكان يستعين بـ «القدامى» لتطوير المراحل السنية
خورفكان يستعين بـ «القدامى» لتطوير المراحل السنية
13 يونيو 2022 11:30

 

فيصل النقبي (خورفكان)


علمت «الاتحاد» بأن شركة كرة القدم بنادي خورفكان تعتزم تكوين لجنة فنية لتطوير قطاع المراحل السنية وأكاديمية كرة القدم من أجل مزيد من الاهتمام في قطاع كرة القدم بالنادي، وهي لجنة مكونة من لاعبين سابقين لديهم خبرات في كرة القدم وتحت إدارة مشرف المراحل السنية بالشركة.
ومن المقرر خلال الأسابيع القادمة أن تسمي إدارة المراحل السنية المشرف الفني للقطاع والذي سيتولى مهمة المتابعة مع أكاديمية انتر ميلان التي تشرف على الأكاديمية بالنادي وتشرف على القطاع الفني والإداري حيث تم ترشيح أحد الكفاءات المواطنة التي لها باع طويل بالتدريب من أجل هذه المهمة.

نادي خورفكان
المراحل السنية
آخر الأخبار
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
الاقتصادي
الإمارات تدعم التجارة متعددة الأطراف للمساهمة في إنعاش الاقتصاد العالمي
اليوم 15:04
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
الاتحاد الأوروبي يتعاقد على شراء 110 آلاف جرعة لقاح مضاد لجدري القرود
اليوم 14:50
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
دنيا
"حشرة" تتسبب بانتشار مرض شبيه بالإنفلونزا في أوروبا
اليوم 14:48
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
الإمارات
اتفاقية تعاون بين جائزة تقدير ومستشفيات استر
اليوم 14:46
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
الرياضي
«لورد نورث» يتصدر ترشيحات ثاني أيام مهرجان رويال اسكوت
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©