خورفكان يستعين بـ «القدامى» لتطوير المراحل السنية

فيصل النقبي (خورفكان)



علمت «الاتحاد» بأن شركة كرة القدم بنادي خورفكان تعتزم تكوين لجنة فنية لتطوير قطاع المراحل السنية وأكاديمية كرة القدم من أجل مزيد من الاهتمام في قطاع كرة القدم بالنادي، وهي لجنة مكونة من لاعبين سابقين لديهم خبرات في كرة القدم وتحت إدارة مشرف المراحل السنية بالشركة.

ومن المقرر خلال الأسابيع القادمة أن تسمي إدارة المراحل السنية المشرف الفني للقطاع والذي سيتولى مهمة المتابعة مع أكاديمية انتر ميلان التي تشرف على الأكاديمية بالنادي وتشرف على القطاع الفني والإداري حيث تم ترشيح أحد الكفاءات المواطنة التي لها باع طويل بالتدريب من أجل هذه المهمة.