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الرياضي
مدرب السنغال: البايرن الانسب لساديو ماني
مدرب السنغال: البايرن الانسب لساديو ماني
13 يونيو 2022 11:15

 
برلين (د ب أ)
حث اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، مهاجمه ساديو ماني على الانتقال من ليفربول الإنجليزي إلى بايرن ميونيخ الألماني، وأثيرت تكهنات واسعة حول اقتراب ماني من الانتقال إلى بايرن بطل البوندسليجا، حيث يتبقى 12 شهراً فقط في عقده مع ليفربول.

ورفض ليفربول عرضين من بايرن لضم المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً، الفائز بستة ألقاب مع الفريق الإنجليزي خلال ستة مواسم.
وقال سيسيه في تصريحات صحفية «أقول لأولادي أن يحاولوا العمل على تسوية مسائل العقود، وبالتالي عندما تستأنف البطولة الخاصة بهم يكون لهم قاعدة بالفعل».
وأضاف «سمعت بشأن تواجد ساديو في بايرن، بالنسبة لي هو ناد له مكانته، بايرن يقدم كرة قوية ويتبع أسلوب الضغط تحت قيادة مدرب ألماني»، وأشار «ساديو لعب في سالزبورج بالنمسا وهي دولة على الحدود، وهذا يعني أنه لن ينتقل إلى منطقة غير معروفة»، وختم سيسيه بالقول «بالنسبة لي، النادي الأفضل له هو بايرن». 

ساديو ماني
منتخب السنغال
بايرن ميونيخ
ليفربول
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