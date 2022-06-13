سلطان بطل «أذكياء الشارقة» على رقعة «خطط وفكر»



الشارقة (الاتحاد)



أحرز إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة لقب بطولة «خطط وفكر» الدولية للشطرنج التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة من 16 دولة، والتي أقيمت على مدار يومين بمقر النادي.

وجاءت صدارة سلطان بعدما نجح في خطف المركز الأول بكسر التعادل متساوياً مع 4 لاعبين في المركز الأول برصيد 7.5 نقطة من 9 جولات وحلّ بالمركز الثاني الهندي طارق جارين والثالث الفلسطيني راجي صايل وحلّ رابعاً زايد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج والخامس الفلبيني دوليرو نوللي.

شهد حفل الختام ومجريات اليوم الثاني من المنافسات جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي للنادي رجائي نعمان السوسي وعدد من أهالي اللاعبين والمدربين والإداريين بالأندية والأكاديميات المشاركة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد رصدت جوائز خاصة لأبطال الفئات حيث حصل على جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة ساريش شيتي لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج ونال راشد حسين الحمادي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج جائزة أفضل لاعب تحت 10 سنوات وحصل على جائزة أفضل لاعب تحت 8 سنوات الهندي سافين سافار لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج وذهبت جائزة أفضل لاعب تحت 6 سنوات إلى ساكشي كوشال لاعبة نادي فتيات الشارقة.

وأكد جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الجهاز الفني أن البطولة نظمت طبقاً للنظام السويسري من تسع جولات بنظام الوقت السريع 10 دقائق لكل لاعب مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة وأجريت المنافسات على مدار يومين بواقع خمس جولات يوم السبت، وأربع جولات يوم الأحد.

وأشار إلى أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البرامج والبطولات التي ينظمها النادي وخطة واستراتيجية الجهاز الفني لتطوير اللاعبين الصغار واكتشاف المواهب وتحضيرهم بالشكل المطلوب للمنافسة في البطولات المحلية والدولية المقبلة.