نونيز.. مستقبل «الريدز» بـ 187 سم



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يأت تمسك ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات النجم الأوروجواياني الشاب داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي من فراغ وإنما بعد متابعة دقيقة لأدائه خلال الموسم المنتهي، وبتحديد أكثر خلال لقاء الفريقين في دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، حيث أبدى الألماني يورجن كلوب إعجابه الشديد باللاعب وقتها ووضعه ضمن حساباته فيما يتعلق بصفقات الموسم الجديد، الذي يستهدف من ورائها تجديد دماء الخط الهجومي للريدز، والتي بدأها الموسم المنتهي بضم البرتغالي دييجو جوتا، ومن بعده الكولومبي لويس دياز.

ومن المرات النادرة التي يفتح فيها ليفربول خزائنه، ويبدي استعداده لدفع مائة مليون يورو «80 مليوناً زائد 20 مليوناً إضافات أخرى»، وهو أعلى رقم في تاريخ النادي، ويزيد كثيراً على ما دفعه الريدز مقابل ضم الهولندي فيرجيل فان دايك «75مليون جنيه إسترليني».

نونيز، الذي يكمل يوم 26 يونيو الجاري عامه الـ 23، يبدو لاعباً مناسباً تماماً لليفربول، بعد أن تألق في الموسم المنتهي مع ناديه بنفيكا الذي انضم إليه مقابل 24 مليون يورو من ألميريا الإسباني «درجة ثانية»، عام 2020. وبزغ نجم نونيز وصعد بسرعة الصاروخ إلى قمة الهرم الأوروبي، بعد بدايات واعدة في ناديه الأول بينارول الأوروجواياني (17/2019).

واحتاج نونيز لبعض الوقت للتأقلم مع لعب بنفيكا في موسمه الأول ثم تفجرت موهبته في التهديف بالموسم التالي إذ سجل 34 هدفاً في 41 مباراة في مختلف المسابقات في الموسم المنتهي، لتصبح محصلته 47 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في 84 مباراة بقميص نسور بنفيكا في موسمين.

ولم تسلم دفاعات الفرق الأوروبية الكبرى من خطورة نونيز وإزعاجه وتهديده لمرماها، إذ نجح في التسجيل أمام برشلونة وبايرن ميونيخ، ومرتين أمام ليفربول ذهاباً وعودة، ولولا خروج فريقه من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال لأضاف المزيد من الأهداف إلى رصيده الأوروبي.

ونونيز من نوعية اللاعبين الذين يجيدون أمام الفرق الكبرى، ما أغرى الألماني يورجن كلوب بالحصول على خدماته، وزاد إعجابه به، خاصة بعد أن سجل في مرمى الريدز مرتين، وكان رأي كلوب في نونيز واضحاً وصريحاً وأشاد بأدائه القوي وقال: ولد ممتاز ولاعب رائع..حقاً إنه جيد جداً، أعرفه من قبل ولكنني عرفته أكثر خلال مواجهتي لفريقه في دوري الأبطال. وأضاف قائلاً: هو قوي جداً بدنياً وسريع وهادئ في إنهاء الهجمات ولو بقي على هذا الحال سيصبح أحد أفضل المهاجمين في العالم.

أما فان دايك، فقد أبدى إعجابه الشديد به، لدرجة إنه ذكره ضمن أخطر المهاجمين الذين واجههم خلال مسيرته الكروية «سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند.. ونونيز».

ويتحرك نونيز داخل منطقة جزاء المنافس بمرونة شديدة، ويساعده طوله الفارع «187» على الحسم بيمناه القوية ويسراه ورأسه، أياً كان وضعه داخل المنطقة، وأثبت قدرة فائقة على التسجيل من مختلف الزوايا والأوضاع، ولعبه يناسب تماماً ليفربول، وضمه كان مطلباً حيوياً في إطار خطة تجديد الخط الهجومي التي ينتهجها كلوب، للانخفاض بمتوسط أعمار المهاجمين من 30 سنة «محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو» إلى 25سنة «جوتا ودياز» ولهذا فإن نونيز «23سنة» يمثل مستقبل «الريدز».

ولعب نونيز لمنتخبات الناشئين والشباب في أوروجواي، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 16 أكتوبر 2019، تحت قيادة أوسكار تاباريز المدير الفني ولعب 11 مباراة وسجل هدفين، وساهم في تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر2022.

الطريف إن موقع «ترانسفيرماركت» حدد قيمته السوقية بـ 55 مليون يورو فقط، ولكن بنفيكا غالى في مطالبه المادية رغبة منه في تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من بيعه، بعد أن لمس إصرار ليفربول على الحصول على خدماته.