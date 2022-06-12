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الرياضي
إريكسن.. عام على الاختبار الصعب
إريكسن.. عام على الاختبار الصعب
12 يونيو 2022 22:55

كوبنهاجن (د ب أ)
أكد نجم كرة القدم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن، أنه أصبح أكثر ارتياحاً الآن بعد مرور عام على الأزمة الصحية الخطيرة، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية «يورو 2020» التي أقيمت منتصف العام الماضي.
ويشعر إريكسن «30 عاماً» حالياً بأنه، من نواح عدة، عاد لطبيعته التي كان عليها قبل تعرضه لهذه الأزمة.
وقال إريكسن: قد أكون أكثر ارتياحاً الآن، وأنا على استعداد لتقديم المزيد في أمور أخرى.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع مرور عام على الأزمة الصحية التي تعرض لها.
ويبدو إريكسن بالطبع مختلفاً في بعض الأمور عما كان قبل 12 يونيو 2021.
وكان إريكسن سقط على الأرض مغشياً عليه خلال مباراة فريقه أمام المنتخب الفنلندي، على استاد «باركن» في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وشكل لاعبو المنتخب الدنماركي سياجاً بشرياً حول زميلهم قائد الفريق، خلال محاولات إسعافه من الأزمة القلبية الحادة، التي تعرض لها حتى نجحت محاولة إسعافه التي استغرقت بعض الوقت.
وبعد غياب لعدة شهور عن الملاعب، عاد إريكسن للعب على مستوى الأندية، كما استأنف نشاطه مع المنتخب الدنماركي في مارس الماضي.
وعلى مستوى الأندية، لعب إريكسن لفريق برينتفورد الإنجليزي منذ فبراير الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية يونيو الحالي.
وطبقاً لتقارير إعلامية، ترغب عدة أندية شهيرة في التعاقد مع اللاعب الدنماركي حالياً، ومن بينها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يورو 2020
كريستيان إريكسن
مانشستر يونايتد
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