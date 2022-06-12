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«الإمبراطور» يقتنص مواهب الحراسة في «الساحل الشرقي»
«الإمبراطور» يقتنص مواهب الحراسة في «الساحل الشرقي»
13 يونيو 2022 01:40

مراد المصري (دبي)

أعلن نادي الوصل ضم الحارس عبدالله سالم قادماً في صفقة انتقال حُر من نادي الفجيرة، كما تعاقد مع شقيقه ناصر سالم في صفقة انتقال حر أيضاً، وذلك في خطوة لتعزيز خيارات هذا المركز الذي يحاول «الإمبراطور» علاج الخلل فيه ترقباً للموسم المقبل.
 وكانت لافتة مواصلة «الإمبراطور» اقتناص المواهب من «الساحل الشرقي»، بعدما سبق له في سنوات ماضية ضم الحارس ماجد ناصر، حارس منتخبنا الوطني ونادي شباب الأهلي حالياً، حيث عرف التألق في صفوف الوصل، ليأتي الدور على عبدالله سالم للسير على خطى «عمه» ناصر بالانضمام لصفوف «الفهود» أيضاً. وكان الوصل قد ضم أحد الحراس البارزين من «الساحل الشرقي» أيضاً، عندما تعاقد مع محمد الوالي قادماً من نادي العروبة، وهو الذي كان الخيار الأول والمفضل للمدرب البرازيلي أودير هيلمان على مدار مجريات الموسم. وتسبب رحيل سلطان المنذري إلى العين العام الماضي في تقليص الخيارات المتاحة في مركز حراسة المرمى، وهو ما جعل اللجنة المؤقتة لإدارة الوصل تبحث عن أفضل الأسماء المتاحة، وسط ترقب لضم حارس مرمى آخر في حال تكللت المفاوضات بالنجاح خلال الفترة المقبلة.

الوصل
الإمبراطور
نادي الفجيرة
ناصر سالم
عبدالله سالم
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