آلام الظهر تهدد ظهور هاميلتون في كندا

باكو (د ب أ)

تشير توقعات إلى أن البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، قد يضطر للغياب عن سباق جائزة كندا الكبرى الأسبوع المقبل، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، نظراً لمعاناته من آلام في الظهر.

وتحدث توتو فولف رئيس مرسيدس عن إمكانية غياب هاميلتون، مباشرة عقب نهاية سباق جائزة أذربيجان الكبرى في شوارع باكو، والذي توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقبه.

وقال فولف: نعم بالتأكيد، لدى سؤاله عما إذا كان هناك احتمال لغياب هاميلتون «37 عاماً» عن سباق مونتريال.

وأضاف: إنه في حالة سيئة حقاً، من الواضح أنها لم تعد مجرد إصابة عضلية، الأمر امتد تماماً إلى العمود الفقري، وقد يكون له عواقب.

وأوضح: الحل قد يتمثل في وجود سائق احتياطي، وهو الأمر الذي نتبعه في كل السباقات.

وتمثل المعضلة بالنسبة لمرسيدس وعدد من الفرق الأخرى في ظاهرة "خنزير البحر"، حيث يحدث ارتداد في السيارات وهي على سرعة عالية خلال منافسات الموسم الحالي.

ويعد البلجيكي ستوفيل فاندورن الذي قضى موسمين مع مكلارين، والهولندي نيك دي فريس سائق فورمولا إي، خيارين لمرسيدس لتعويض الغياب المحتمل لهاميلتون.

وبدأ هاميلتون سباق أذربيجان من المركز السابع وأنهاه في المركز الرابع ، لكنه صرخ في إذاعة فريقه مع تبقي 22 من أصل 51 لفة على نهاية السباق، وقال: "ظهري يقتلني".

وأوضح هاميلتون: كان هناك الكثير من اللحظات التي لم أكن أعرف فيها ما إذا كنت أستطيع إكمال السباق، وما إذا كنت قادراً على إبقاء السيارة على المضمار.

وأكد: إنه السباق الأكثر آلما والأصعب في مسيرتي.