حجازي ينفي رحيله عن اتحاد جدة

الرياض (د ب أ)

خرجت بعض الأخبار في الساعات الماضية بشأن عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إلى صفوف فريقه السابق الأهلي المصري خلال الموسم المقبل.

وأكدت بعض المصادر المقربة من حجازي لصحيفة "الوئام" السعودية الإلكترونية، أن اللاعب لن يرحل عن صفوف الاتحاد، حيث أشارت إلى استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأوضحت المصادر "أن حجازي لا يفكر من الأساس في الرحيل عن صفوف الاتحاد ومستمر مع الفريق خلال الموسم القادم".

يذكر أن حجازي انتقل لصفوف الاتحاد عام 2020، لكنه غاب منذ يناير الماضي عن المشاركة مع الفريق بسبب إصابته خلال وجوده مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بالكاميرون مطلع العام الحالي.

وشارك اللاعب المصري مع الاتحاد في 44 مباراة رسمية، سجل خلالها 6 أهداف، ولعب الموسم الجاري 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.