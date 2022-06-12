فرستابن يعزز الصدارة في أذربيجان

باكو (رويترز)

عزز الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول موقعه في صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعد فوزه بسباق جائزة أذربيجان الكبرى اليوم الأحد، مستغلاً تعثر فيراري.

وعبر فرستابن خط النهاية متقدماً بفارق 20.8 ثانية على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز، ليسيطر رد بول على أول مركزين.

وحافظ جورج راسل على سجله المميز هذا الموسم بإنهاء جميع السباقات ضمن أول خمسة مراكز، حيث جاء السائق البريطاني ثالثاً مع مرسيدس. واكتملت مأساة فيراري في اللفة 20 من أصل 51 لفة بالسباق.

وانسحب شارل لوكلير، الذي كان في الصدارة بعد الانطلاق من مركز أول المنطلقين، بسبب مشكلة في محركه للمرة الثانية في ثلاثة سباقات.

وقبل ذلك بعشر لفات انسحب زميله كارلوس ساينز بسبب مشكلة هيدروليكية.

وقال فرستابن الذي عانى من خروج مؤلم في باكو العام الماضي بعد انفجار إطاره الخلفي عندما كان في الصدارة: اليوم كانت سرعتنا مذهلة، كان يمكننا الاعتناء بالإطارات.كنا محظوظين بعض الشيء بسبب انسحاب ثنائي فيراري، لكن السيارة كانت سريعة للغاية اليوم".

وحقق فرستابن انتصاره الخامس في ثمانية سباقات هذا الموسم، وأصبح الفائز السادس في ست نسخ من السباق في باكو.

وعزز فرستابن صدارته إلى 21 نقطة أمام زميله بيريز، الفائز في موناكو قبل أسبوعين والذي قفز إلى المركز الثاني.

وتراجع لوكلير، الفائز في سباقين هذا الموسم آخرهما في الجولة الثالثة في أستراليا، إلى المركز الثالث متأخراً بفارق 34 نقطة عن الهولندي فرستابن حامل اللقب.

وقال لوكلير الذي كان يتصدر البطولة بفارق 46 نقطة عن فرستابن بعد أستراليا: الأمر مؤلم، نحن بحاجة للنظر فيما حدث حتى لا يتكرر مرة أخرى.

ودخل لوكلير السباق بعد حصد مركز أول المنطلقين للمرة الرابعة على التوالي لكنه فشل في الفوز في آخر ثلاثة سباقات.

وبدأ السائق القادم من موناكو السباق بشكل سيء، حيث خطف بيريز الصدارة في المنعطف الأول بعد انطلاقه من المركز الثاني.

وبدا أن لوكلير لا يملك السرعة لمجاراة بيريز، واكتفى بمحاولة الصمود أمام محاولات فرستابن.

لكن مع استخدام سيارة الأمان الافتراضية بعد مشكلة ساينز، استغل فيراري الأمر ليخضع لوكلير لوقفة صيانة مع بقاء ثنائي رد بول على أرض الحلبة.

وبعد خضوع ثنائي رد بول لوقفة صيانة، قفز لوكلير إلى الصدارة بفارق مريح إلى أن أنهت مشكلة المحرك آماله.

ونجح فرستابن في تجاوز بيريز، الذي كان يسعى لكي يكون أول سائق يفوز في باكو مرتين، حيث طلب رد بول من سائقيه عدم المنافسة ضد بعضهما البعض.

وقال بيريز الذي حصد نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة "في هذه الحلبة يمكن أن يحدث أي شيء... نجحنا في احتلال أول مركزين، لذا فهذه نتيجة رائعة للفريق".

على الجانب الأخر، احتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز الرابع، لكنه اشتكى من ألم قوي في الظهر نتيجة الارتدادات في سيارته.

ووضح الألم على هاميلتون بعد انتهاء السباق، حيث جلس في سيارته لفترة قبل أن يخرج منها بصعوبة.

وانسحب كيفن ماجنوسن سائق هاس بسبب مشكلة في محرك فيراري في سيارته، وهو الأمر ذاته الذي تعرض له الصيني جوانيو تشو سائق ألفا روميو، والذي يستخدم محركات الفريق الإيطالي أيضاً.

واحتل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري المركز الخامس، أمام الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن، والإسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين.

ودخل دانييل ريكاردو في منافسه مع زميله في مكلارين البريطاني لاندو نوريس، قبل أن يعبر السائق الأسترالي خط النهاية في المركز الثامن.

وحصل الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين على النقطة الأخيرة.

وعوقب الكندي نيكولاس لطيفي مرتين، الأولى بسبب خطأ من فريقه قبل انطلاق السباق والثانية لتجاهله الأعلام الزرقاء، واحتل المركز الأخير.