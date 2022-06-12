بيريتيني يبدد حلم موراي في شتوتجارت

شتوتجارت(أ ف ب)

حقق الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف العاشر عالميًا، لقب دورة شتوتجارت الألمانية على الملاعب العشبية للمرة الثانية في مسيرته، بفوزه على البريطاني المخضرم أندي موراي 6-4، 5-7، 6-3 في مباراة مثيرة.

وغاب بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون العام الماضي، عن المنافسات منذ مارس الماضي بعد خضوعه لجراحة في يده وحقق عودة ناجحة في شتوتجارت، حيث توج بلقبه الثاني بعد 2019.

أما موراي، فخسر النهائي الثاني له هذا العام بعد دورة سيدني الأسترالية.

قال بيريتيني «26 عامًا» بعد فوزه باللقب السادس في مسيرته: إنه أمر لا يصدق...العودة من إصابة ومن أول جراحة في حياتي وأن أفوز ببطولة، هذا رائع، مضيفًا: لم ألعب حتى افضل مبارياتي، خاصة في الأدوار الأولى.

وخاض موراي النهائي رقم سبعين في مسيرته الاحترافية ويعود تتويجه الأخير إلى دورة أنتويرب البلجيكية في 2019، وعلى العشب إلى ويمبلدون 2016.

وعانى موراي «35 عامًا» كثيرًا في الأعوام الأخيرة وتحديدًا عام 2017 من إصابات كثيرة في الورك والفخذ، اضطرته إلى الخضوع لعمليات جراحية عدة، حتى أن معاناته البدنية دفعته في أوائل عام 2019 إلى التفكير في الاعتزال.

واستدعى موراي، المصنف 68 عالميًا، الطبيب بعد خسارته الشوط الأول على إرساله في افتتاح المجموعة الثالثة. ورغم مجاراته لبيريتيني، إلا أنه لم يتمكن من حسم الأمور.

قال الإيطالي: لم نرد أن ننهي المباراة بهذه الطريقة، يبدو أنه يتألم. لقد عاد مرات عدة وعلمنا كيف نكافح. أعتقد أني شخصيًا تعلمت منه الكثير.

وحُرم موراي، المتوج بثلاث بطولات كبرى، من اللقب رقم 47 في مسيرته.

قال المصنف أول سابقًا على العالم: كان أسبوعًا رائعًا هنا في مشاركتي الأولى، مضيفًا عن الإيطالي: عاد من جراحة وهذا ليس سهلاً أبدًا ولعب بشكل رائع اليوم واستحق الفوز.

وكانت هذه المواجهة الثالثة بين اللاعبين، وكان موراي تفوق في الأولى في دورة بكين عام 2019، قبل أن يحقق بيريتيني الفوز العام الماضي في الدور الـ16 من دورة كوينز البريطانية، في طريقه إلى لقبه الأخير قبل اليوم.