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«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
«الرحيل الملكي» بعد 16 عاماً و25 لقباً
12 يونيو 2022 18:54

مدريد (د ب أ)

يودع المدافع البرازيلي الشهير مارسيلو نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم غداً الاثنين، في حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وذلك بعد 16 عاماً قضاها اللاعب في صفوف الفريق.
ويترك مارسيلو «34 عاماً» الفريق الملكي، بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق، حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 25 لقباً مع الريال.
وأحرز مارسيلو هذين اللقبين مع الريال كقائد للفريق، بعدما حمل شارة القيادة خلفاً للمدافع الإسباني الشهير سيرجيو راموس.
وحصد مارسيلو مع الريال خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي، وستة ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الإسباني.
كان مارسيلو انتقل إلى الريال في نهاية عام 2006، على أمل تحقيق مسيرة رائعة أسوة بمواطنه روبرتو كارلوس، وبدأ مشاركاته مع الفريق في يناير 2007 .
وخاض مارسيلو 545 مباراة مع الريال، ليكون ثامن أكثر لاعب خوضاً للمباريات في تاريخ النادي.

مارسيلو
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
كأس العالم للأندية
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