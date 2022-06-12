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«سان جيرمان» يتفق مع بوكيتينو على إنهاء التعاون
«سان جيرمان» يتفق مع بوكيتينو على إنهاء التعاون
12 يونيو 2022 17:19

باريس (د ب أ)

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اتفق مع مديره الفني ماوريسيو بوكيتينو على إنهاء التعاون بينهما.
وكتبت مجلة «ذا اتلانتيك» أن الجانبين توافقا على هذه الخطوة خلال تحليل للموسم جرى في الأسبوع الماضي.
ولم يصدر تأكيد من جانب نادي العاصمة الفرنسية بعد.
ويعد الفرنسيان زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، وكريستوف جالتييه مدرب نيس، من الأسماء المرشحة لخلافة الأرجنتيني بوكيتينو.
كان بوكيتينو تولى تدريب سان جيرمان في مطلع 2021 خلفاً للألماني توماس توخيل، وفاز بوكيتينو مع سان جيرمان ببطولة الدوري، لكنه خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الذي فاز بالبطولة لاحقاً.
وكان النادي أقال المدير الرياضي ليوناردو بعد نهاية الموسم المنصرم.
كانت محطة «آر إم سي» أعلنت مؤخراً عن قرب تعيين زيدان مديراً فنياً لباريس سان جيرمان، لكن إليان ميجلياتشيو وكيل زيدان سارع بنفي ذلك.
كانت تكهنات ثارت بشكل متكرر في الفترة الأخيرة حول مستقبل بوكيتينو، كما تردد أيضاً أن من الممكن أن يتولى يواخيم لوف المدرب السابق للمنتخب الألماني مهمة تدريب سان جيرمان، الذي يمتلك خط هجوم عالي الكفاءة بوجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي، الذي رفض عرض احتراف لدى ريال مدريد.

بوكيتينو
باريس سان جيرمان
زيدان
ميسي
مبابي
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