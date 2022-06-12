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«مُهرة جودلفين» تواصل التألق في أميركا
«مُهرة جودلفين» تواصل التألق في أميركا
12 يونيو 2022 17:30

محمد حسن (دبي)
انتزعت مهرة جودلفين «ماترية» لقب سباق أكورن ستيكس الذي أقيم في بيلمونت بارك، بالولايات المتحدة الأميركية، بعد عرض قوي محافظةً على سجلها الخالي من الهزائم.
وحققت ابنة «بايونير أوف ذا نايل» فوزها الأول بالفئة الأولى بعد انفرادها بالصدارة بقيادة فلافيين برات وإشراف براد كوكس، مسجلةً فوزها الرابع على التوالي منذ بداية العام الحالي.
ودخلت المهرة التي يبلغ عمرها 3 سنوات في السباق الممتد على مسافة الميل على الرمل على خلفية تسجيلها انتصارات قوية في سباقات الفئات في كينلاند وشيرشل داونز، وصارت مهمتها أكثر سهولة مع شطب مشاركة البطلة «إيكو زولو».
ولم يتمكن أي من المنافسين من تشكيل تحدٍّ لمهرة جودلفين، والتي عززت من صدارتها عند الوصول إلى المسار المستقيم، قبل أن تمضي إلى فوز بفارق ستة أطوال وربع الطول.

خيول جودلفين
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