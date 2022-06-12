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«البرتقالي» يستعين بخبرات «الاستثمار العيناوي»
«البرتقالي» يستعين بخبرات «الاستثمار العيناوي»
12 يونيو 2022 17:00

رضا سليم (دبي)
اتفق ناديا عجمان والعين على توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات ونقل المعارف وخلق فرص أوسع للتعاون المشترك بين الناديين، جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الاستثمار بنادي عجمان برئاسة حمدان آل علي رئيس اللجنة لقلعة الزعيم العيناوي، حيث استقبلهم راشد عبدالله المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار.
واطلع وفد «البرتقالي» على عرض متكامل للنموذج الاستثماري العيناوي، وقام الوفد بجولة ميدانية طاف فيها على الملعب والمرافق الاستثمارية من أجل نقل الخبرات العيناوية الاستثمارية للملعب «البرتفالي».
وتسعى لجنة الاستثمار بنادي عجمان في التحرك في كل الاتجاهات لجلب موارد جديدة للنادي وأيضاً البحث عن التجارب الناجحة في الاستثمار وتطبيقها.
وقال حمدان محمد آل علي رئيس لجنة الاستثمار والتسويق بنادي عجمان: «الاستثمار والتسويق الرياضي أصبح أساس تطوير الأندية ويعد من أهم المحركات الاقتصادية ذات النفع الكبير والمردود الإيجابي نحو استراتيجية رياضية مستقبلية ترتكز عليها الأندية الرياضية لصالح الأجيال القادمة».

العين
عجمان
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