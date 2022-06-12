سيلفا: النسخة المؤهلة إلى «باريس 2024» طموح «الأبيض الأولمبي»

معتصم عبدالله (دبي)

طوى منتخبنا الوطني الأولمبي صفحة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في أوزبكستان، بعدما ودع من الدور الأول باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، مقابل 7 للسعودية المتصدر، بفارق الأهداف أمام اليابان الوصيف، فيما حل منتخب طاجيكتسان في المركز الأخير من دون رصيد.

وستكون المشاركة في النسخة المقبلة للنهائيات القارية، والمؤهلة بدورها إلى «أولمبياد باريس 2024»، الهدف الجديد لـ «الأبيض الأولمبي»، وهو ما أكده الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب المنتخب، والذي قال في أعقاب وداع النسخة الحالية لنهائيات 2022: شاركنا في هذه البطولة بطموح المنافسة والتأهل عن المجموعة، ولكن في ذات الوقت، نحن كنا نفكر في المستقبل من خلال العمل على بناء فريق شاب يكون قادراً على المنافسة في النسخة المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

وتضم المجموعة الحالية ضمن قائمة المنتخب الأخيرة عدداً من العناصر التي يمكنها المشاركة في النسخة المقبلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة للأولمبياد، وتضم القائمة أسماء مميزة من اللاعبين أمثال ثنائي الحراسة راكان المنهالي وعيسى الهوتي، زايد سلطان، محمد المازمي، أحمد محمود، ياسر البلوشي، فهد بدر، منصور سعيد، عيسى خلفان، بجانب لاعبي المنتخب الأول الحالي حارب عبدالله وسلطان عادل.

وتقتصر أعمار «الأبيض الأولمبي» في النسخة المقبلة على اللاعبين مواليد (2001,2002,2003)، ويعتمد على تشكيلة اللاعبين الذين مثلوا منتخب الشباب بعد خروجه من سباق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020، قبل مشاركتهم الحالية ضمن المنتخب الأولمبي في كأس آسيا 2022 بأوزبكستان كنواة للمنتخب الأولمبي الذي سيمثل الإمارات في التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2024، والتي تُلعب تصفياتها في 2023.

وبالعودة إلى المباراة الأخيرة للأبيض الأولمبي في نهائيات 2022، أمام السعودية 0-2، وصف دينيس سيلفا مدرب منتخبنا المواجهة بالصعبة، وقال: كانت المباراة صعبة، ونحن كنا ندرك ذلك لأن منتخب السعودية قوي، وقد حاولنا التسجيل في وقت مبكر وسنحت لنا أكثر من فرصة للتسجيل، لكن لم يحالفنا التوفيق فيها».

وأضاف:«رفض لاعبونا الاستسلام بعد دخول الهدف الأول في مرمانا وحاولوا ما بوسعهم، قبل حصول حالة الطرد التي زادت الأمور صعوبة علينا.. جميع اللاعبين يشعرون بالحزن الآن، ولكن بمرور الوقت سوف يتذكرون المجهود الكبير الذي قدموه في البطولة، وأنا عن نفسي أهنئ لاعبي فريقي على المستويات التي قدموها.

وتابع: ليس من السهل الحصول على فرص كثيرة أمام فريق مثل السعودية، ولهذا كنا بحاجة لأن نكون أكثر دقة في استغلال الفرص، وهذه المشكلة التي عانينا في المباريات السابقة أيضاً.

