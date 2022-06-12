انسحاب لوكلير وتعثر فيراري في أذربيجان

باكو (رويترز)

خرج شارل لوكلير القادم من موناكو من سباق جائزة أذربيجان الكبرى الحلقة الثامنة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد لتتبخر بذلك كل آمال فريقه فيراري في السباق, وتتراجع فرصه الشخصية في المنافسة على لقب البطولة أيضا.

وبدأ لوكلير السباق من المركز الأول واستعاد الصدارة عن طريق وقفات الصيانة, بعد أن فقدها في البداية لصالح المكسيكي سيرجيو بيريز سائق رد بول, عندما توجه لحارة الصيانة بينما كان الدخان يتصاعد من محرك سيارته في نهاية اللفة 20.

وهذا هو ثاني انسحاب للوكلير في ثلاثة سباقات وجاء بعد خروج زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز بسبب مشكلة فنية في اللفة العاشرة.

وبانسحاب سائقي فيراري أصبح الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام في صدارة السباق الذي بدأه متفوقا بفارق تسع نقاط على لوكلير في قائمة السائقين بينما يحتل بيريز المركز الثاني في السباق.