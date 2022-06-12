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الرياضي
بيرهوف يساند ساني
بيرهوف يساند ساني
12 يونيو 2022 15:46

بودابست (د ب أ)
علق أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، على أزمة لاعب المنتخب ليروي ساني بعد ظهوره المحبط حتى الآن مع المانشافت.
وفي أعقاب انتهاء مباراة ألمانيا والمجر في بودابست أمس السبت والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، قال بيرهوف: ربما كان هذا بالنسبة له أيضاً موقفاً غير سهل، نحن نساعده لكن يجب عليه بالطبع أن يساعد نفسه بنفسه.
وأضاف بيرهوف: في النهاية يجب عليك أيضاً كلاعب أن تقاتل.
يذكر أن المدير الفني للمنتخب هانسي فليك لم يُشْرِك ساني «26 عاماً» في مباراة المانشافت أمام المجر في المباراة التي جرت في ستاد بوشكاش أرينا.
وعن الحالة البدنية الضعيفة التي بدا عليها جناح فريق بايرن ميونيخ، قال بيرهوف: لا يجب المبالغة في تحليل لغة الجسد في حالة ليروي، فهذه طريقته.
وأعرب بيرهوف عن اعتقاده بأن أسلوب فليك يتسم بطابع تواصلي قوي مع اللاعبين وطابع تطويري، مشيراً إلى أنه يحاول بشكل دائم أن يكسب اللاعبين، لكنك يجب أن تقول في مرحلة ما هذا كل شيء الآن وعلى اللاعب أن يصنع شيئاً من ذلك.

 

أوليفر بيرهوف
ليروي ساني
دوري الأمم الأوروبية
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