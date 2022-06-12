رونالدو يجني مبالغ خيالية من «السوشيال ميديا»

رضا سليم (دبي)

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته في تسجيل الأهداف على الملاعب الخضراء، وكسب ود الجماهير خارجها، وجني أرباح خيالية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لا يعتمد فقط في جني المال على كرة القدم والاستثمارات العقارية فحسب، بل يعد من أكثر المستفيدين مالياً من عالم "السويشال ميديا".

وأصبح كريستيانو رونالدو «37 عاماً» أول شخص في العالم يتخطى حاجز 450 مليون متابع عبر منصة "إنستجرام"، ويتضمن حساب قائد منتخب البرتغال 3315 منشوراً ويتابع حسابه 515 مستخدماً من المشاهير ولاعبي الكرة والأندية حول العالم.

ويتابع رونالدو أكثر من 700 مليون على منصات التواصل الاجتماعي، منها إضافة إلى متابعيه في تطبيق "إنستجرام" نحو 150.8 مليون شخص عبر موقع "فيسبوك"، وأكثر من 100 مليون عبر "تويتر"، ويتفوق الدون على عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر التي لديها 347 مليون متابع ويحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثًا برصيد 336 مليون متابع.

وكشفت تقارير إنجليزية أن الدون رونالدو يعد الأكثر استفادة مالياً على مستوى العالم، من حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" صاحب الأعلى متابعة من قبل جماهيره وعشاقه في أرجاء المعمورة، حيث يتقاضى من 880 ألف إلى مليون دولار مقابل المنشور الواحد.

وأكدت التقارير الإنجليزية أن عدداً من المنشورات التي يقوم بنشرها كريستيانو رونالدو سنوياً تتخطى الراتب الذي يتقاضاه من ناديه مانشستر يونايت، والمقدر قيمته بـ26 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد أي ما يعادل 32 مليون دولار أميركي تقريباً.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المبلغ الذي يتقاضاه ميسي مقابل كل منشور على حسابه على منصة "إنستجرام" يتراوح بين 651 ألف إلى مليون دولار، حيث أن 4 إلى 5 منشورات شهرياً كفيلة بتخطيه لراتبه الشهري مع نادي باريس سان جيرمان.

وذكرت شبكة "سكواكا " للإحصائيات، أن رونالدو رفع رصيده إلى 117 هدفاً مع منتخب البرتغال، بعدما نجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في شباك سويسرا ضمن دوري الأمم الأوروبية، ليبتعد بصدارة ترتيب أكثر اللاعبين تهديفاً على مستوى المنتخبات بفارق 8 أهداف عن الإيراني المعتزل علي دائي، ويعد رونالدو هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده ونادي ريال مدريد الإسباني ودوري أبطال أوروبا وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف عبر التاريخ.