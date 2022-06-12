5 لاعبين يخطفون «أنظار الليجا» بالمستقبل الواعد

مدريد (الاتحاد)

مع ختام الدوري الإسباني، لفت العديد من اللاعبين المتميزين انتباه الفرق والمشجعين على حد سواء، بعدما ظهروا في المشهد هذا الموسم بأدائهم المتطور، لدرجة جعلتهم يستحقون المتابعة العام المقبل، ووضعت هؤلاء الشباب الواعد وعددهم 5 لاعبين في مكانة تقترب من القمة.

- قدم فينيسيوس جونيور خلال موسم 2021-2022، ما يثبت أنه أحد أكثر النجوم الواعدة في كرة القدم. كان البرازيلي أحد أفضل لاعبي الموسم، حيث أظهر مدى جودته من خلال تكوين شراكة رائعة مع كريم بنزيمة، حيث كان المهاجمان متفاهمين بشكل جيد. لم يتمكن أي ثنائي آخر من مضاهاتهما. أنهى فينيسيوس موسم الدوري الإسباني برصيد 17 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة، ليصبح لاعباً لا يمكن الاستغناء عنه في ريال مدريد هذا العام. لا يزال فينيسيوس يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، وقد أثبت أنه أحد أفضل اللاعبين.

- لم يصبح جافي فقط لاعباً رئيسياً في برشلونة هذا العام، لكن لاعب خط الوسط من مدينة إشبيلية أظهر أيضاً جودة كافية ليصبح عضواً بلا منازع في المنتخب الإسباني، حتى أنه أصبح أصغر لاعب في التاريخ يرتدي قميص المنتخب الوطني الأول. على الرغم من صغر سنه، حيث يبلغ من العمر 17 عاماً فقط، فقد ظهر لأول مرة في الدوري الإسباني في أغسطس 2021، ويمكنه بالفعل التباهي باللعب في دوري أبطال أوروبا. لعب جافي 34 من 38 مباراة لفريقه في الدوري الإسباني هذا الموسم، وقام بذلك بجودة كافية لإظهار أنه أحد اللاعبين المتميزين المتوقع أن يتواجدوا في التشكيلة الأساسية لبرشلونة لسنوات قادمة.

- سيتذكر يريمي بينو موسم 2021-2022، بالأهداف الأربعة التي سجلها في غضون 52 دقيقة في مباراة واحدة ضد إسبانيول، مما جعله أول لاعب من فياريال يسجل أربع مرات في مباراة واحدة في الدوري الإسباني. ولكن، حتى بعد هذا العرض، أظهر بينو البالغ من العمر 19 عاماً أنه أحد أفضل الشباب في الدوري بشكل عام، ولاعب يجب متابعته خلال المواسم القادمة.

- رغم أنه يبلغ من العمر 19 عاماً فقط، إلا أن كامافينجا هو بالفعل أحد نجوم ريال مدريد. ظهر لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2020 وأصبح لاعب خط الوسط رابع أصغر هداف في تاريخ ناديه الجديد. على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت للاستقرار في لوس بلانكوس، إلا أن نهايته الممتازة للموسم سمحت بإظهار مهارته وقوته وتناسقه الجسدي، مما يدل على أنه ينبغي توقع الكثير منه خلال المواسم القليلة القادمة.

- وصل إينس أونال لأول مرة إلى إسبانيا في موسم 2017-2018، ولكنه في موسم 2021-2022 ظهر بالفعل على الساحة، حيث كان جزءاً أساسياً في موسم خيتافي الناجح، بعدما تجنب الفريق الهبوط وبقي في الدوري الإسباني. كان المهاجم أحد الهدافين في المسابقة بأكملها، حيث سجل 16 هدفاً بالمجموع، متفوقاً على أرقامه السابقة بفارق كبير. بصفته لاعباً أساسياً بفريقه، سيكون أونال أحد المهاجمين الذين يجب متابعتهم، ومن دون شك، سيكون أحد أفضل الهدافين في العام المقبل أيضاً.