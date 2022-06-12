ماتيوس يخشى تراجع «المانشافت»

بودابست (د ب أ)

يخشى لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية السابق، من عدم تحسن المنتخب الألماني رغم تغيير المدرب.

وتعادل المنتخب الألماني، بقيادة هانسي فليك، للمرة الرابعة على التوالي 1/1 مع المنتخب المجري في المباراة التي جمعتهما أمس السبت في دوري أمم أوروبا.

وفي البداية فاز المنتخب الألماني بثماني مباريات تحت قيادة المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ، والذي تولى تدريب المنتخب خلفاً ليواخيم لوف، بعدما قدم المنتخب الألماني أداءً سيئاً في بطولة أمم أوروبا التي أقيمت العام الماضي.

وقال ماتيوس، أكثر اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب الألماني برصيد 150 مباراة دولية، لشبكة "أر.تي.أل": الأداء الذي يقدمونه حالياً لا يظهر أنهم يتحسنون".

وأضاف: "لم يكونوا مقنعين للغاية".

وكان المنتخب المجري تقدم بهدف سجله زولت ناجي في بودابست قبل أن يتعادل المنتخب الألماني بهدف سجله جوناس هوفمان، ولكن ماتيوس قال إن المنتخب الألماني كان محظوظا بالتعادل، مضيفاً: مرة أخرى يجب أن نشكر مانويل نوير على عدم الخسارة.

ويستضيف المنتخب الألماني نظيره الإيطالي يوم الثلاثاء، وقال ماتيوس: أتمنى أن تكون هذه أخطاء نتعلم منها.