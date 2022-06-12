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الرياضي
نونيز يقترب كثيراً من ليفربول
نونيز يقترب كثيراً من ليفربول
12 يونيو 2022 13:57

لشبونة (أ ف ب)

 ذكرت وسائل إعلام رياضية برتغالية، أن مهاجم بنفيكا ومنتخب الأوروجواي لكرة القدم داروين نونيز في طريقه إلى التعاقد مع ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.
وأوضحت صحيفتا «ريكورد» و«أبولا» أن الناديين توصلا السبت إلى اتفاق في لشبونة، حيث أكد فريق المدرب الألماني يورجن كلوب استعداده لدفع 75 مليون يورو، تضاف إليها 25 مليوناً، اعتماداً على بعض الأهداف الرياضية.
من جهتها، تطرقت منافستهما صحيفة «أو جوغو» والتلفزيون الحكومي «آر تي بي» إلى صفقة بقيمة 80 مليون يورو مع 20 مليون يورو مكافآت.
وكان نونيز الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 26 يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادماً من ألميريا الإسباني، الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.
وكان أداء نونيز متبايناً في موسمه الأول مع بنفيكا قبل أن يتألق بشكل لافت هذا الموسم، خاصة أمام ليفربول بالذات في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من إقصاء بنفيكا «1-3 ذهاباً في لشبونة، و3-3 إياباً في ليفربول».
وسجل نونيز 47 هدفاً وصنع 16 في 84 مباراة بالقميص الأحمر لـ«نسور» لشبونة وهو لقب بنفيكا.

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