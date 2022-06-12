«الهيئة» واتحاد الرجبي يعززان فرص استضافة الأحداث الدولية

دبي (الاتحاد)

زار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، مقر اتحاد الرجبي بهدف دارسة واقع اللعبة وسبل تطويرها عبر الاستفادة من الإنجازات التي حققتها منتخبات الرجبي خلال الفترة الماضية، والتقى خلال الزيارة كلاً من قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، ومحمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الرجبي، وأعضاء مجلس الإدارة والطاقم الإداري والفني بالاتحاد، وموظفي الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، كما رافقه بزيارته عبدالعزيز الحصان الشامسي، رئيس قسم الدراسات والبحوث في الهيئة.

كما زار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم ملاعب الرجبي ومقر الاتحادين العربي والآسيوي، مطلعاً على واقع منشآت اللعبة والتطور الذي حققته خلال السنوات الماضية والخطط التي يتطلع الاتحاد إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وناقش الطرفان بنود الميزانية العامة للاتحاد، وواقع المشاركات الخارجية في العام الحالي، وسبل الاستفادة من الإنجازات التي تم تحقيقها في الرجبي لتشجيع المواهب الرياضية الشابة على ممارستها وخلق جيل جديد من الرياضيين، حيث اطلع الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم على أهم الإنجازات التي حققها الاتحاد وفي مقدمتها الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، إضافة إلى تحقيق منتخب السيدات لفضية البطولة الآسيوية وبرونزية البطولة العربية لسباعيات الرجبي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون لتعزيز فرص استضافة دولة الإمارات للاجتماعات والبطولات القارية والدولية في رياضة الرجبي.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: نثمن العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتطوير اللعبة، حيث باتت الإمارات عاصمة لرياضة الرجبي عربياً وآسيوياً، وحقق أبطال الإمارات من الرجال والسيدات حضوراً متميزاً على منصات التتويج في هذه الرياضة، مؤكداً سعادته أن الهيئة العامة للرياضة تقدر الجهود الكبيرة التي يقودها الاتحاد لتحقيق شراكات واسعة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يساهم في استقرار اللعبة وتطورها بشكل مستمر في الدولة، الأمر الذي ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وتوجه بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين ورعاة الاتحاد على الدور الكبير الذي يؤدونه لتطوير الرياضة، مما يترجم إيمانهم الكبير بأهمية ترسيخ الفكر الرياضي في المجتمع وتحقيق الإنجازات الرياضية.

وأضاف: وضعت الهيئة الشراكة ضمن الركائز الثلاث لمنظومة عملها، ونتطلع إلى دعم جميع الاتحادات لخلق شراكات مثمرة وطويلة الأمد مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تطوير آلية العمل وبالتالي زيادة الفرص بتحقيق الإنجازات وتعزيز حضور الإمارات في مختلف البطولات الإقليمية والدولية.

من جانبه، توجه محمد الزعابي بالشكر إلى الشيخ مبدياً تقديره للجهد المبذول من الهيئة العامة للرياضة في نشر الوعي وتقديم الدعم اللازم لإثراء النشاط الرياضي في الدولة، مضيفاً: تعكس هذه الزيارة الحرص على التواصل مع الاتحادات الرياضية، والاطلاع على إنجازاتها والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى اهتمامه بمتابعة نشاط الاتحاد والأندية الخاصة المنتمية لرياضة الرجبي، حيث تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بكشف التحديات التي تواجه مختلف الرياضات وإيجاد الحلول لها.