«جيوان» يخطف لقب كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مضمار باث «تحت مسمى عيد ميلاد سعيد يا صاحبة الجلالة»، السباق الثالث لكأس الوثبة ستاليونز على الساحة الإنجليزية، والمخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف «صفر إلى 65»، وبلغت الجوائز المالية 4000 جنيه إسترليني، برعاية النسخة الرابعة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.

وتوج الجواد «جيوان» للمالكة والمدربة مس بلمب، بقيادة دوجي كاستيللو، بلقب السباق الماراثوني بعد فاصل من الإثارة والتشويق خلال مجريات السباق، الذي أقيم على المضمار العشبي لمسافة 3500 متر.

وجاء السباق قوياً وسريعاً حيث تقدم «جيوان» منذ البداية بثبات، وظل محافظاً على موقعه في الصدارة طوال مجريات السباق، وفي آخر 200 متر زادت وتيرة سرعة السباق قبل أن يواجه «جيوان» تحدياً قوياً في آخر 200 متر.

وفي آخر 110 ياردة جاء السباق على كسر عظم، قبل أن يحسم «جيوان» اللقب لمصلحته بفارق أنف عن المرشح الأول «الجواهر» لستيف بلاكويل، بإشراف نفس المالك، وبقيادة لويس ساندرس، بعد اللجوء لجهاز الفوتو فينش.

وسجل البطل «جيوان» زمناً وقدره 4:18:29 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «فالكون دو روش» لسترايد أهيد ريسنج، بإشراف ميكي مالكوم، وبقيادة كاميرون اليس.