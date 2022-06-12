عامل بناء يقتحم تاريخ إيطاليا الكروي

رضا سليم (دبي)

سلط الإعلام الإيطالي الضوء على مشاركة فيدريكو جاتي، الذي يلعب لفريق فروزينوني أحد أندية دوري الدرجة الثانية في تشكيلة المنتخب أمام إنجلترا، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية، وكشفته عن أنه عامل البناء ونجح في الاختبار الأول، بل كان مفاجأة المدرب روبرتو مانشيني في المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي في رحلته لتجديد الدماء في المنتخب.

المثير أن جاتي الذي يلعب لفرق فروزينوني بالدرجة الثانية في إيطاليا، هو عامل بناء وسبق له العمل في إصلاح النوافذ والبيع في المتاجر، قبل أن يتعاقد مع يوفنتوس في يناير الماضي، إلا أنه ظل في ناديه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولجأ مانشيني إلى المدافع الشاب فيدريكو جاتي عامل البناء، ومنحه الفرصة للمشاركة أساسياً أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، في ملعب فريق ولفرهامبتون واندرارز، رغم أنه لم يخض أية مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وعقب التعادل أمام الانجليز في استاد مولينو وتأكيد صدارة المجموعة، عانق مانشيني ومساعده دانييلي دي روسي الوجه الجديد جاتي، بعد إكمال مباراته الدولية الأولى بامتياز، ليكتسب عنصراً واعداً بمنظومته الجديدة.

وقال جاتي: عملت في كثير من الوظائف ولن أنسى الماضي، هذا منحني القوة في ظروف صعبة عملت في البيع بالمتاجر وإصلاح النوافذ وأعمال البناء، ولحسن الحظ تحسنت الأمور في كرة القدم في النهاية.

واعترف جاتي بأنه لم يستطع النوم جيداً قبل المباراة لكنه حافظ على ثباته، وقال: كنت ألعب في الدرجة الثانية والتواجد مع لاعبين يشاركون في دوري أبطال أوروبا، يدمر الأعصاب لكنني تخلصت من التوتر ولعبت مثلما ألعب في الدرجات الأدنى، ولم أنظر إلى وجه أحد.

وسيلعب جاتي بصفوف يوفنتوس في الموسم المقبل، ضمن مشروع آخر لتجديد دماء الفريق بعد موسم سيء، حيث تعاقد معه اليوفي مطلع العام حتى عام 2026 مقابل 5.5 مليون يورو.

ولم تخسر إيطاليا في ثلاث مباريات بدوري الأمم حتى الآن، حيث فازت على المجر وتعادلت مع إنجلترا وألمانيا وتتصدر المجموعة الثالثة.