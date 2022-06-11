«الآسيوي» يمنح منظم كأس آسيا 2023 حق اختيار الموعد

معتز الشامي (دبي)

كشفت مصادر بالاتحاد الآسيوي عن وجود اهتمام من 3 دول «حتى الآن» بشرق وجنوب القارة باستضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين عن عدم تنظيم البطولة، وهي كوريا الجنوبية، اليابان وأستراليا، التي استضافت نسخة 2015، بينما ينتظر الاتحاد وصول الطلبات الرسمية مع غلق باب تلقي الطلبات يوم 30 يونيو الجاري، ومن ثم بدء مرحلة مراجعة الطلبات واختيار أنسبها وإعداد تقرير مفصل عنها ومن ثم رفعها للمكتب التنفيذي، بما يعني احتمال حسم مصير مكان وتوقيت البطولة في يوليو المقبل على أقصى تقدير.

وكان الاتحاد الآسيوي خاطب الاتحادات الوطنية بالقارة رسمياً، بشأن فتح باب تلقي طلبات استضافة كأس آسيا 2023 عقب الجمعية العمومية التي عقدت أواخر مايو الماضي، وشهدت تفويض «الكونجرس» للمكتب التنفيذي للاتحاد القاري، مهمة اختيار دولة مستضيفة للبطولة بعد اعتذار الصين عن استضافتها، وسيكون الموعد النهائي لتلقي طلبات «إبداء الرغبة» في الاستضافة يوم 30 يونيو الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، أعدت تقارير قانونية وإدارية تتعلق بالاستضافة المرتقبة للبطولة القادمة، بشكل «طارئ» وآليات انتقاء الدولة البديلة التي ستتولى هذه الاستضافة.

وحدد الاتحاد القاري موعدين فقط لاستضافة البطولة في 2023، وهي إما يناير المقبل عقب مونديال قطر 2022 الذي ينتهي منتصف ديسمبر من العام الجاري، أو في يونيو 2023، مع إمكانية السماح بترحيل الموعد إلى ديسمبر 2023 أو يناير 2024 على أقصى تقدير، وفق ملف البلد المستضيف وطلباتها الخاصة بتحديد الموعد، وإن كان اختيار أجهز دولة قادرة على الاستضافة في يناير أو يونيو من العام المقبل هو ما سيتم التركيز عليه بحسب المصادر.

وكان تقرير للاتحاد القاري أشار إلى جاهزية 5 دول بالفعل لاستضافة البطولة في أسرع وقت وبشكل طارئ، دون إخلال بمبدأ إقامتها نسخة في الشرق وأخرى في الغرب، وهي الإمارات، قطر، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد القاري لا يمانع تقليص بعض من المتطلبات الخاصة بالتنظيم، بما يسهل على أي دولة استضافة الحدث، مع التمسك بالحد الأدنى من المعايير الخاصة بالبطولة، في عدد الملاعب والمنشآت وغيرها من المتطلبات.