30 من نجوم «كرنفال دبي» في «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)

تشارك أكثر من 30 خيلاً من نجوم كرنفال كأس دبي العالمي في مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق، الذي يتألف من خمسة أيام من السباقات العالمية وينطلق الثلاثاء المقبل.

ويستهل المهرجان بسباق كوين آن ستيكس للفئة الأولى الذي يحمل المدرب العالمي سعيد بن سرور الرقم القياسي بعدد الانتصارات بألقابه، ويسرج فيه هذا العام بطل زعبيل مايل الجواد «ريل ورلد»، بجانب المهر غير المهزوم «بعيد» لشادويل الفائز بلقب لوكينج ستيكس بنيوبري في آخر مشاركة، ومن نجوم الكرنفال أيضاً في السباق «سير بسكر». ويجتذب سباق كينجز ستاند للسرعة في المهرجان ستة من خيول كرنفال كأس دبي العالمي، يتصدرها «لازولي» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي الذي يدفع أيضاً بالجواد «مان اوف بروميس» صاحب المركز الثالث في سباق القوز للسرعة ضمن الكرنفال.

ويسرج المدرب سعيد بن سرور في سباق ولفرتون ستيكس الذي يقام في اليوم الأول للمهرجان بالجواد «دبي فيوتشر» الفائز بلقب نادي دبي الكلاسيكي، بالإضافة إلى «باشيون آند جلوري» الخامس في دبي جولد كب، فيما يدفع شارلي أبلبي بالجواد «ستار سفاري» بطل زعبيل تيرف. ومن خيول الكرنفال المشاركة أيضاً «يونفرسال أوردر» لعبد الله المنصوري بإشراف ديفيد سمكوك، وهناك أيضاً «سيرتين لاد» بإشراف مايك شانون، و«جلوبال هيت»، وهو أيضاً بإشراف سعيد بن سرور. ويستقطب سباق «برينس أوف ويلز ستيكس» بطل لونجين دبي شيما كلاسيك أمسية كأس دبي العالمي «شهريار» الذي يأمل تحقيق أول فوز ياباني في هذا السباق، وينافسه «لورد نورث» بطل «دبي تيرف»، حيث يضفي هذا الثنائي المتوج في أمسية كأس دبي العالمي المزيد من الإثارة في هذا السباق.