«التنمية الإقليمي للقوى» يُطلق «تأسيسية» تأهيل الخبرات المواطنة

الشارقة (الاتحاد)

أطلق مركز التنمية الإقليمي التابع للاتحاد الدولي لألعاب القوى الدورة الأولى التأسيسية في المستوى الأول للعبة، أمس، في نادي الثقة للمعاقين والتي تستمر لمدة 12 يوماً، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد ألعاب القوى، بمشاركة 24 متدرباً ضمن خطة تأهيل الخبرات المواطنة في الدولة لتطوير اللعبة.

ويحاضر في الدورة الدكتور حمدي عبدالرحيم، مدير مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى التابع للاتحاد الدولي للعبة، والدكتور عادل حلمي، المحاضر في الاتحاد الدولي للعبة وأستاذ التدريب الرياضي في جامعة حلوان.

وأعلن راشد ناصر آل علي عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، إطلاق الدورة التي تندرج ضمن خطط وبرامج اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة الدكتور محمد عبدالله المر، للارتقاء باللعبة، وتوفير أفضل المعطيات التي تعزز تطورها، ورفدها بكل الممكنات التي تساهم في الوصول بالتدريب والتأهيل إلى المستويات التي تمهد الطريق للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية.

وأشاد بالمشاركة الكبيرة للمحاضرين، والجهود التي يضطلع بها الاتحاد الدولي للعبة من خلال المركز الإقليمي، بما يؤدي لتفعيل مثل هذه البرامج التي تعول عليها الاتحادات المختلفة في تطوير أهدافها، والعمل على تنفيذ السياسات الحالية والمستقبلية لأجل مستقبل «أم الألعاب».