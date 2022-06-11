«الجودو» إلى زغرب استعداداً لبطولة منغوليا

أبوظبي (الاتحاد)

يُغادر البلاد مساء اليوم، منتخبنا الوطني للجودو متوجهاً إلى العاصمة الكرواتية زغرب، لإقامة معسكر إعداد قصير استعداداً للمشاركة في بطولة «أولان باتار جراند سلام» للجودو، التي تستضيفها العاصمة المنغولية خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الحالي.

تأتي البطولة ضمن برنامج منتخب الجودو الأول لموسم 2022 - 2023، الذي يتضمن المعسكر اللاحق في منغوليا لمده أسبوعين استعداداً للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي، التي تُقام في مدينة قونيا التركية خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، والتي يعقبها الإعداد للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام الكبرى»، التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل.

محمد بن ثعلوب الدرعي

ويرأس بعثة منتخبنا لبطولة منغوليا ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم البعثة المدرب فيكتور سيكتروف و5 لاعبين هم: جور شغيلي المشارك في منافسات وزن تحت 66 كجم، وسعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، وتاتا نوجزاري في وزن تحت 81، وجريجور أرام في وزن تحت 90 كجم وماجو معروف المشارك في منافسات وزن فوق 100 كجم.

وبلغ عدد الدول التي أبدت رغبة المشاركة في بطولة «أولان باتار» بالعاصمة المنغولية حتى الآن (28 دولة)، من بينها دولة الإمارات.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على الترتيبات التي تمت بشأن برنامج إعداد منتخب الجودو استعداداً للمشاركات المقبلة، قبل استضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر المقبل ضمن برنامج المنتخب الأول، حتى عام 2024، والذي أفرز في بداية مشوار إعداده الفوز ببطولتي العرب والخليج في الأردن والكويت في الفترة الماضية من هذا الموسم، وحثهم على الاستفادة القصوى من فترة الإعداد بما ينعكس خلال بطولة منغوليا، التي تضم أبرز نجوم اللعبة.