شباب الأهلي بطلاً لدوري الطاولة بعد انتظار «ربع قرن»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل فريق شباب الأهلي بلقب دوري الرجال لكرة الطاولة لموسم 2021 - 2022، للمرة الثانية في تاريخ النادي، والأولى بعد نحو «ربع قرن» منذ آخر تتويج موسم 1997 - 1998، بعدما احتل المركز الأول متفوقاً على منافسيه الوصل «الوصيف» والنصر صاحب المركز الثالث.

وتوج إبراهيم العسم نائب رئيس اتحاد الطاولة، وحسن الزرعوني عضو مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد، بحضور ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية والمدير التنفيذي لنادي شباب الأهلي، بجانب مروان الكمالي المشرف العام للكرة الطاولة بالنادي، نجوم «الفرسان» باللقب.

وضمت قائمة «الفرسان» أبطال الدوري في الموسم الحالي 2021 - 2022 صلاح عبدالحميد، عبدالله البلوشي، أحمد علي صالح، فيصل أحمد، خالد حسن، يوسف أحمد، والإداري عادل محمد، بجانب المدرب حامد حافظ.

وجاءت احتفالية مروان الكمالي مشرف لعبة الطاولة بنادي شباب الأهلي، استثنائية باللقب «الثمين» كونه كان أحد نجوم «الفرسان» من اللاعبين الذين توجوا باللقب في آخر نسخة في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يحتفل باللقب الثاني مع نجوم الفريق الحاليين بصفته مشرفاً للعبة.

وأهدى الكمالي التتويج بدرع الدوري إلى قيادة النادي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي، ونائبيه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وهنأ مشرف اللعبة خليفة سعيد بن سليمان، واللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، والدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وقال: «الفريق الحالي لشباب الأهلي المتوج بدرع الدوري نتاج مشروع من 15 إلى 20 عاماً، قبل أن يبدأ تحقيق الإنجازات المتوالية بلقب كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، والدوري في الموسم الحالي على مستوى منافسات الفرق، وألقاب أخرى عديدة على مستوى منافسات الفردي والزوجي».

وفرض النصر أفضليته على منافسات مسابقات المراحل السنية، بعدما توج «الأزرق» بطلاً لدوري الشباب لموسم 2021 - 2022، وحل الشارقة في المركز الثاني، فيما جاء الوصل ثالثاً، وجرت مراسم تتويج «العميد» باللقب بحضور أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، وخليفة أحمد إداري فريق الطاولة.