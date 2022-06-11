انتفاضة موراي تضعه في النهائي الثاني

شتوتجارت (أ ف ب)

تفوق البريطاني أندي موراي على الأسترالي نيك كيريوس، وبلغ النهائي الثاني له هذا الموسم، وذلك بالفوز عليه 7-6 (7-5) و6-2 السبت في نصف نهائي دورة شتوتجارت الألمانية، المقامة على ملاعب عشبية.

وبعدما أقصى اليوناني ستيفانوس تيستيباس المصنف خامساً عالمياً من الدور ربع النهائي، واصل البريطاني المصنف الأول عالمياً سابقاً أداءه المميز، بتحقيقه فوزه السادس على «المشاغب» كيريوس من أصل ثماني مواجهات بينهما.

وعلى غرار مباراته مع تسيتسيباس، احتاج موراي إلى شوط فاصل لحسم المجموعة الأولى، قبل أن يفرض أفضليته الواضحة في الثانية، حاسماً اللقاء في ساعة و31 دقيقة، ليواجه في مباراة اللقب الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف ثانياً في الدورة، والذي تغلب بدوره على الألماني أوسكار أوته 7-6 (9-7) و7-6 (7-5).

وسيخوض موراي، المصنف 68 عالمياً راهناً، المباراة النهائية الثانية له هذا الموسم بعد دورة سيدني في يناير، حين خسر أمام الروسي أصلان كاراتسيف الذي حرم البريطاني من لقبه الأوّل، منذ دورة أنتويرب البلجيكية في أكتوبر 2019 والسابع والأربعين في مسيرته.

واقترب ابن الـ35 عاماً الذي عانى في الأعوام الأخيرة من كثرة الإصابات لا سيما في الفخذ، من العودة إلى نادي المصنفين الخمسين الأوائل للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.

ورفع موراي عدد انتصاراته على الملاعب العشبية إلى 114 مقابل 23 هزيمة فقط، ويأمل البريطاني أن يضيف انتصاراً آخر لكي يحقق لقبه التاسع على الملاعب المفضلة لديه.

لكن على البريطاني الفائز بثلاث بطولات كبرى خلال مسيرته «ويمبلدون عامي 2013 و2016 وفلاشينج ميدوز عام 2012»، الثأر من بيريتيني، الذي فاز عليه في آخر مواجهة بينهما العام الماضي في ثمن نهائي دورة كوينز، وتحقيق فوزه الثاني على الإيطالي في ثلاث مواجهات، من أجل حرمان المصنف عاشراً عالمياً من لقبه الأول لهذا الموسم والسادس في مسيرة ابن الـ26 عاماً.