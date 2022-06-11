مسيرة رونالدو تتوقف مؤقتاً

لشبونة (أ ف ب)

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميلاه جواو موتينيو ورافايل جيريرو، عن مباراة منتخب بلادهم أمام سويسرا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، نهاية الأسبوع الحالي، بحسب ما أعلن المدرب فرناندو سانتوس السبت.

ومُنح هذا الثلاثي إعفاء من الرحلة إلى جنيف على أساس «إداري» وليس للإصابة، لتتوقف مؤقتاً مسيرة رونالدو في زيادة رصيده من الأهداف مع المنتخب البرتغالي.

وقال سانتوس خلال مؤتمر صحفي في لشبونة: إن الأمر لا يتعلق بمشاكل بدنية، إنها مسألة إدارية.

وأضاف أنه ليس هناك معنى أن يسافر 26 لاعباً إلى سويسرا، يحقّ لنا أن نشارك بـ23 لاعباً في التشكيلة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يشارك رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في الحصة التدريبية للمنتخب قبل التوجه إلى جنيف.

وتلعب البرتغال مع سويسرا الأحد للبقاء في صدارة المجموعة الثانية في دوري الأمم.

فبعد التعادل 1-1 في إشبيلية مع إسبانيا وانتصارين في لشبونة على سويسرا في المباراة التي سجل فيها رونالدو هدفين، والتشيك في الثانية، تتصدر البرتغال المجموعة مع سبع نقاط، بفارق نقطتين عن «لا روخا».