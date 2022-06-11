نادال يكشف موقف رافا من ويمبلدون

شتوتجارت (أ ف ب)

يعتقد توني نادال، عمّ نجم التنس رافايل ومدربه السابق، أن الأخير الفائز أخيراً ببطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الـ 14 في مسيرته،يبدو في طريقه للعب في ويمبلدون بالتزامن مع استمرار خضوعه لعلاج من مشكلة في قدمه.

ويخضع "رافا" المصنف رابعاً عالمياً والفائز بـ 22 لقباً كبيراً في مسيرته «رقم قياسي» لعلاج من مشكلة في أعصاب قدمه اليسرى أجبرته على اللعب متحملاً الآلام لسنوات طويلة.

قال توني الذي أشرف لسنوات طويلة على "الماتادور" على هامش دورة شتوتجارت الألمانية للتنس "أيه تي بي": "نعم، سيلعب رافايل في ويمبلدون".

وأضاف: يخطط للتدريب تحضيراً لبطولة مايوركا المفتوحة الاثنين.

وأشار توني إلى نجاح العلاج الذي يخضع له "رافا"، مؤكداً "عندما تحدثنا أمس، قال إن الأمور تسير بشكل أفضل. هو يريد أن يتدرب، وختم: إذا كانت لديه فرصة ضئيلة، فسوف يلعب في ويمبلدون.

وكان الإسباني البالغ 36 عاماً صرّح عقب فوزه في باريس إنه تغلب على الألم الناجم عن متلازمة مولر فايس، وهي حالة نادرة وتنكسية تصيب عظام القدم، في بطولة فرنسا المفتوحة من خلال الحقن والمسكنات قبل كل مباراة.

وتنطلق بطولة ويمبلدون في 27 الشهر الحالي.