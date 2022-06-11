رحلة جرافنبرخ إلى ميونيخ تساوي 19 مليون يورو



ميونيخ (د ب أ)

وصل ريان جرافنبرخ لاعب خط وسط فريق أياكس الهولندي لكرة القدم اليوم السبت إلى ميونيخ، حيث يبدو إعلان انضمامه إلى بايرن ميونيخ الألماني وشيكاً.

وقال جرافنبرخ في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية لدى وصوله إلى ميونيخ: بايرن ناد كبير. أعتقد أنه من المفترض أن تفوز بألقاب كبيرة هنا. وهذا ما أتوقعه أيضاً. أنا سعيد بالتواجد هنا في ميونخ الآن.

ومن المتوقع أن يوقع الهولندي الدولي جرافنبرخ «20 عاماً» عقداً مع بايرن لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2027، وتشير تقارير إعلامية إلى أنه سيكلف بايرن بشكل مبدئي نحو 19 مليون يورو «20 مليون دولار».

وكان بايرن ميونيخ قد حسم بالفعل صفقة التعاقد مع نصير مزراوي الظهير الأيمن لأياكس، لكنه لا يزال يواجه احتمالات رحيل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

ويرغب بايرن ميونيخ في تعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي المحتمل، بالتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول.

وذكرت شبكة «سكاي» أن جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ تحدث مع ماني هاتفياً من أجل الدفع نحو إتمام الصفقة.