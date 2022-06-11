كين يتساءل: لماذا يرحل ماني عن ليفربول؟

لندن (د ب أ)

تساءل نجم كرة القدم الأيرلندي السابق روبي كين، عن السبب الذي يدفع أي لاعب للرحيل عن ليفربول الإنجليزي من أجل الانضمام لبايرن ميونيخ الألماني.

ويأتي تساؤل كين وسط ما يتردد بقوة من جدل بشأن إمكانية انتقال المهاجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن هذا الصيف.

وقال كين النجم السابق لليفربول: إذا رحل ماني عن ليفربول، ستكون خسارة كبيرة للفريق بكل تأكيد... إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، وانتقل ماني إلى بايرن ميونيخ، ستكون صفقة رائعة للنادي الألماني. يبدو وأن بايرن على وشك فقدان مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضح كين: لا أرى سبباً بالفعل يجعلك تترك ليفربول إلى بايرن ميونيخ في هذا التوقيت... خاصة عندما يكون لديك مدير فني مثل يورجن كلوب، وما يقدمه الفريق حالياً من خلال الفوز بلقبين وكان من الممكن أن تصبح أربعة ألقاب في الموسم المنقضي.

وأضاف: اندهشت لهذا. إنه لاعب رائع. أثق أن أي فريق سينتقل إليه سيكون سعيداً بهذا اللاعب.

وأحرز ماني 90 هدفاً في 196 مباراة خاضها مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، منذ انتقل إلى صفوف الفريق في بداية موسم 2016/ 2017 قادماً من ساوثهامبتون الإنجليزي.

وخلال هذه الفترة، لم يتفوق على ماني في الدوري الإنجليزي سوى جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي سجل 104 أهداف، ومحمد صلاح مهاجم ليفربول 118 هدفاً وهاري كين مهاجم توتنهام 134 هدفاً.

ومن المؤكد أن رحيل ماني عن ليفربول سيترك فراغاً كبيراً يحتاج لمن يشغله، ولكن ليفربول يبدو قريباً من التعاقد مع داروين نونيز مهاجم بنفيكا البرتغالي، ليكون بديلاً محتملاً لماني.

وأحرز نونيز 48 هدفاً في 85 مباراة مع بنفيكا في جميع البطولات، وكان أساسياً في 61 من هذه المباريات. ويبلغ متوسطه التهديفي 2. 1 هدف كل 90 دقيقة في مباريات الدوري البرتغالي بالموسم المنقضي.

وفي المقابل، يبلغ المتوسط التهديفي لماني في الدوري الإنجليزي 5. 0 هدف في كل 90 دقيقة، مع مراعاة الفارق في قوة المسابقتين.