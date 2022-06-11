الإصابة تحرم الدنمارك من بولسن

لايبزج (د ب أ)

تأكد غياب اللاعب يوسوف بولسن عن صفوف المنتخب الدنماركي، في مباراته المقبلة بدوري أمم أوروبا، والتي يلتقي فيها المنتخب النمساوي بعد غدٍ الاثنين.

ويغيب بولسن مهاجم لايبزج الألماني عن صفوف المنتخب الدنماركي في هذه المباراة، بسبب الإصابة العضلية، التي تعرض لها خلال مباراة فريقه السابقة أمام المنتخب الكرواتي أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز كرواتيا 1 / صفر بدوري الأمم.

وقال اللاعب في تصريحات إعلامية: هذه هي الإصابة العضلية الخامسة لي هذا الموسم، وهذا يثير غضبي، مشيراً إلى أن الإصابات الخمس جاءت في مواضع متفرقة.

وأوضح: ولهذا، سأحصل على راحة الآن للاطمئنان على بدني لأن هناك شيئا خاطئا بالتأكيد... على أي حال، لن أخوض مباراة الاثنين المقبل ولن ألعب في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويستأنف لايبزج تدريباته استعدادا للموسم الجديد في 26 يونيو الحالي، ولكن بولسن سيعود إلى التدريبات مع الفريق في أواخر فترة الإعداد للموسم بسبب هذه الإصابة.