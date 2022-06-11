انطلاق دورة ومؤتمر التحكيم القاري للقوس والسهم

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت دورة ومؤتمر التحكيم القاري 2022 في فندق سنترو الشارقة، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة، لأول مرة في المنطقة ويستضيفها اتحاد الإمارات للقوس والسهم خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 يونيو الحالي، بمشاركة 55 حكماً وحكمة من 16 دولة على مستوى آسيا، بجانب مجموعة من الحكام المنتسبين إلى قارة أفريقيا.

تستهدف الدورة حصول الحكام على شهادة التحكيم القارية، بعد اجتياز الامتحان المقرر والمشاركة في الدورة، إذ تشهد وجود 6 محاضرين، بواقع 3 محاضرين لتقديم الدورة، و3 آخرين للمؤتمر.

وأعلن الدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد القوس والسهم، في كلمته الافتتاحية ترحيبه بالمشاركين ووجودهم في دولة الإمارات، والشارقة مدينة «الثقافة والعلم»، والقوس والسهم، وهي تتزين لاحتضان دورة ومؤتمر تحكيم الاتحاد الآسيوي الأكبر من نوعه.

وأضاف أن استضافة هذه الدورة يعكس الاهتمام الذي تناله هذه الرياضة الأولمبية، ويترجم الرؤية الاستراتيجية لاتحاد القوس والسهم الذي يسعى لتطوير كافة أركان اللعبة، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة وهي زيادة عدد الأندية في الدولة بمعدل 10% سنوياً، تطوير أداء اللاعبين للوصول لبطولات القارية والعالمية، إعداد مدربين وطنيين بمستوى عالٍ وتطوير أداء الحكام.