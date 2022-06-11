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الرياضي
الريال يضم جوهرة موناكو
الريال يضم جوهرة موناكو
11 يونيو 2022 16:59

مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي ريال مدريد، بطل إسبانيا وأوروبا في كرة القدم، قدوم لاعب وسط موناكو الفرنسي الدولي الشاب أوريليان تشواميني لستة مواسم، في بيان على مواقعه الرسمية السبت.
وكتب النادي "اتفق ريال مدريد وموناكو على انتقال اللاعب أوريليان تشواميني الذي سيرتبط بالنادي لمدة ستة مواسم مقبلة".
ويتعين على اللاعب البالغ 22 عاماً الخضوع لفحص طبي قبل توقيع العقد وتقديمه ظهر الثلاثاء.
وبات تشواميني (22 عاماً) ثاني لاعب ينضم إلى النادي الملكي بعد المدافع الألماني أنتونيو روديغر القادم من تشلسي الانكليزي.
وفضّل اللاعب الفرنسي الانضمام إلى أبطال أوروبا، بدلاً من الانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا والذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.
وتفجّرت موهبة لاعب الوسط مع موناكو بعد انتقاله إلى صفوفه مقابل 20 مليون يورو في يناير 2020 قادماً من بوردو، ومع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 11 مباراة وسجل هدفاً.
وشارك تشواميني أساسياً في المباريات الثلاث الأخيرة لمنتخب "الديوك" ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي يحمل لقبها، في الخسارة أمام الدنمارك 1-2 والتعادل مع كرواتيا 1-1 والنمسا 1-1، علماً أنه أحرز معه لقب النسخة الماضية.
وبحسب تقارير صحفية، سيحصل موناكو على مبلغ 80 مليون يورو مقابل هذه الصفقة، بالإضافة إلى 20 مليوناً كحوافز، على أن تذهب نسبة 10% من هذه الصفقة إلى نادي بوردو بحسب العقد الموقع مع موناكو قبل سنتين.

ريال مدريد
موناكو
باريس سان جيرمان
دوري الأمم الأوروبية
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