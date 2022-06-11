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الرياضي
فيوري يتفاوض لمواجهة جوشوا أو أوسيك
فيوري يتفاوض لمواجهة جوشوا أو أوسيك
11 يونيو 2022 15:10

لندن (رويترز)

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الملاكم البريطاني تايسون فيوري بطل مجلس الملاكمة العالمي لوزن الثقيل، يجري محادثات لمواجهة الفائز من لقاء الإعادة بين أنطوني جوشوا وأولكسندر أوسيك، رغم حديثه المتكرر عن الاعتزال.
وفاز فيوري بالضربة القاضية الفنية على مواطنه ديليان وايت أمام جمهور كبير في استاد ويمبلي اللندني، في أبريل الماضي، ليحتفظ باللقب، وقال للجمهور بعد ذلك إنه يتوقع أن تكون هذه أخر مباراة له.
وقالت زوجته باريس لشبكة بي.تي سبورت إنه يمكن أن يعود للحلبة فقط لخوض مباراة على اللقب العالمي الموحد لوزن الثقيل.
وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام هوتسبير في لندن في سبتمبر العام الماضي، ليحصل على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.
وقال إيدي هيرن مروج مباريات جوشوا في فبراير الماضي، إن مباراة الإعادة بين الملاكمين ستقام في مايو.
لكن المباراة تأجلت غير مرة بعد عودة أوسيك إلى وطنه أوكرانيا بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية .

تايسون فيوري
أنطوني جوشوا
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