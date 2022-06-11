بيل يستبعد الانتقال إلى خيتافي

برلين (د ب أ)

قال المهاجم الويلزي جاريث بيل إنه لن يتسرع في اتخاذ القرار بشأن مستقبله، لكنه استبعد بشكل حاسم إمكانية انتقاله إلى فريق خيتافي الإسباني لكرة القدم.

وسيصبح بيل لاعبا حراً في نهاية يونيو الجاري، حيث ينتهي عقده مع ريال مدريد الإسباني، الذي انضم إليه قبل تسعة أعوام.

وارتبط اسم جاريث بيل «32 عاماً» بعدة أندية في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة، ومن بينها نادي خيتافي الإسباني.

وصرح أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي، قبل أيام بأن النادي تلقى اتصالات من ممثلي جاريث بيل للحديث بشأن إمكانية انضمامه للفريق.

لكن بيل نفى ذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي ركزت التساؤلات فيه بشكل كبير على الخطوة المقبلة في مسيرة بيل.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد اقترب من اتخاذ قرار، قال بيل لاعب توتنهام السابق ضاحكاً: لا. لكنني لن أنضم إلى خيتافي، هذا مؤكد. وأضاف: أود أن أشارك قبل كأس العالم كي أكون لائقاً بأفضل شكل ممكن.

المدير الفني قال إنه يرغب في اختيار عناصر تلعب بالفعل، كما أن الجميع يريدون المشاركة.

وتابع: أتمنى أن استمتع بالإجازة وبعدها سأقرر وجهتي المقبلة، وما أريد فعله هو المحاولة وخوض بالمباريات لأكون لائقاً بأفضل شكل ممكن قبل كأس العالم.

واعتلى بيل منصات التتويج 16 مرة خلال الفترة التي قضاها مع ريال مدريد، لكنه نادراً ما شارك خلال موسم 2021/ 2022، الذي انتهى بتتويج ريال مدريد بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وشارك بيل في سبع من إجمالي 56 مباراة لريال مدريد في كل المسابقات، منها أربع مباريات فقط شارك خلالها أساسياً.

وقال بيل أمس الجمعة: بمجرد عودتي للعب بشكل منتظم، سيصبح جسدي أكثر قوة وأفضل شيئاً ما.

وأضاف: إنه أمر صعب للغاية أن تتذبذب مشاركاتك مع فريق، حيث إن ذلك يؤثر على الإيقاع فيما يتعلق باللياقة والحالة الصحية.