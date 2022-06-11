سالم بن سلطان القاسمي يفتتح «آسيوية» المبارزة في كوريا

سول (وام)

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات «الآسيوي والإماراتي والعربي» للمبارزة بطولة آسيا للمبارزة للعمومي بالصالة الأولمبية في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

حضر الافتتاح شين وان شو رئيس الاتحاد الكوري للعبة وحشد من مسؤولي الرياضة في بلاده ورؤساء البعثات المشاركة، وشهد عروضاً فلكلورية شيقة عبرت عن تراث البلد المضيف وشغف الشعب الكوري بالرياضة التي يعتبرها من مكونات ثقافته.

يشارك في البطولة التي تستمر حتى 15 يونيو الجاري أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 25 دولة آسيوية.

ووجه المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في كلمته الافتتاحية الشكر إلى كوريا الجنوبية على استضافتها البطولة وأكد أن الاتحاد الآسيوي يشهد طفرة غير مسبوقة في إقامة بطولاته متجاوزاً التحديات كافة التي شهدها العالم مؤخراً، بعدما استطاع بنجاح تنظيم بطولة الشباب والناشئين بأوزبكستان في مارس الماضي وقبلها تنظيم اختبارات الحكام الدوليين الآسيويين في دبي نهاية فبراير الماضي.

وأوضح أن هذا يؤكد رغبة أسرة المبارزة الآسيوية بالمضي قدماً في تطوير اللعبة وأن المبارزة الآسيوية بما لديها من إمكانيات وأبطال عالميين، تؤكد دوماً مكانتها المرموقة عالمياً وأن المستقبل سيشهد مزيداً من الإنجازات والنجاحات.

ووجه الشيخ سالم القاسمي الشكر إلى الاتحادات الآسيوية التي حرصت على المشاركة بالبطولة لتأتي تتويجاً لموسم رياضي حافل، متمنياً للجميع التوفيق.

ويشارك منتخبنا الوطني للمبارزة في البطولة ببعثة مكونة من 15 لاعباً ولاعبة هم خليفه العبري وحامد المازمي «سلاح السابر رجال»، والعنود السعدي وشيخة الزعابي وزينب الحوسني وفجر المرزوقي «سلاح الإيبيه فتيات»، وعبد الله الحمادي وخليفة الزرعوني ومحمد المازمي «سلاح الإيبيه رجال»، وحمد الجلاف وشهاب الجعبي وعبد الرحمن الحوسني وخال المرزوقي «سلاح الفلوريه رجال»، ونورا البريكي والهيام البلوشي «سلاح الفلورية فتيات».