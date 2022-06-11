هالاند والسيتي رحلة عشق من الصغر

معتز الشامي (دبي)

ما أن نشر النجم النرويجي إيرلينج هالاند عبر حسابه الشخصي في تويتر صورته في الطفولة بقميص مانشستر سيتي، حتى استقبلتها وسائل الإعلام العالمية بضجة كبيرة، ما اعتبر إثباتاً على عشق لاعب منتخب النرويج للبلومون منذ الصغر، عبر والده الذي لعب مع السيتي لـ3 سنوات من عام 2000 حتى 2003 بعد مغادرته ليدز يونايتد.

ونشر النجم النرويجي إيرلينج هالاند صورة له في طفولته بقميص "البلومون" وغرد بجملة "لنكمل قريباً"، في إشارة لحلمه منذ الطفولة باللعب في صفوف مانشستر سيتي، حيث من المقرر انضمام اللاعب لبطل الدوري الإنجليزي مطلع يوليو المقبل، ما أشعل حماس جماهير السيتي التي تفاعلت مع التغريدة.

ورد الحساب الرسمي لمانشستر سيتي من جانبه على تغريدة لاعبه الجديد، قائلاً: "نراك قريباً"، حيث ينتظر أن يلتحق بهم النجم النرويجي قادماً من بروسيا دورتموند، ليشكل إضافة قوية لمجموعة المواهب التي يزخر بها السيتي تحت قيادة بيب جوارديولا. الساعي للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما علقت صحيفة "ديلي ميل" على تغريدة هالاند، ووصفته بأنه "أحد أكثر اللاعبين طلبًا في العالم"، حيث سينضم رسميًا إلى السيتي قادماً من بروسيا دورتموند مطلع يوليو، في صفقة تبلغ قيمتها 51 مليون جنيه استرليني بحسب الصحيفة، وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل في حفل توقيع النجم النرويجي رسمياً.

وشهدت صور هالاند بقميص السيتي وهو طفل، كتابة اسم " Dad " أو "أبي" من الخلف، وذلك كون والده إيلف هالاند الذي لعب بالفعل للسيتي من 2000 وحتى 2003 وهو الذي بدأ مسيرته مع نوتنجهام فورست 1993 ثم ليدز 1997 قبل أن ينتقل إلى السيتي.

ولم يؤكد نادي مانشستر سيتي حتى الآن بعد رقم القميص الذي سيرتديه هالاند، ولكن بحسب "ديلي ميل" يُعتقد أن يحصل النجم النرويجي على الرقم 9، الذي يحتفظ به حاليًا جابرييل جيسوس والذي من المتوقع أن يغادر في فترة الانتقالات الصيفية.

والمعروف أن هالاند سجل 62 هدفًا في 67 مباراة مع دورتموند في الدوري الألماني، ويعتبر خياراً مفضلاً لبيب جوارديولا في مركز الهجوم، رغم أنه لعب الموسم الماضي من دون مهاجم صريح وفق طريقته المعتادة.