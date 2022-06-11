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الرياضي
هيرشي يقود «الإمارات للدراجات» إلى الصدارة في سويسرا
هيرشي يقود «الإمارات للدراجات» إلى الصدارة في سويسرا
11 يونيو 2022 14:15

أبوظبي (الاتحاد)
حقَّق مارك هيرشي دراج فريق الإمارات الفوز الخامس في مسيرته الرياضية، إذ فاز بالمركز الأول في سباق الجائزة الكبرى بمدينة كانتون أرجاو في سويسرا، الذي يشارك فيه فريق الإمارات بتشكيلة قوية ضمت دييجو أوليسي وماتيو ترينتين، فضلاً عن هيرشي الذي انضم إلى المجموعة المتقدمة قبل 7 كم من خط النهاية.
وانطلق هيرشي البالغ من العمر 23 عاماً في سباق سرعة قبل 250 م من نهاية السباق، ليتمكن من تجاوز منافسيه ماكس ساخمان (بورا-هانزجروي) وأندرياس كرون (لوتو سودال) اللذين اعتليا منصة التتويج إلى جانب هيرشي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
كما تمكن دييجو أوليسي وزميله ماتيو ترينتين من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل، ليحلا في المركزين التاسع والعاشر على التوالي.

وتعليقاً على الفوز، قال مارك هيرشي: «كان سباقاً صعباً وشاقاً، وأنا سعيد جداً بالفوز فيه، كان توقيت الانطلاق في سباق السرعة النهائي مهماً، وقد تمكنت من الانطلاق قبل نحو 200 م من خط النهاية في الوقت المناسب لأفوز بالمركز الأول، أنا سعيد جداً لأنني حققت الفوز في بلادي سويسرا أمام أنظار عائلتي وأصدقائي، ولأن هذا السباق يبشر بأداء الفريق في جولة سويسرا المقبلة».
وبفوزه اليوم، أصبح هيرشي أول دراج سويسري يفوز في هذا السباق منذ عام 2013، كما يعد هذا فوزه الثاني لهذا الموسم بعد سباق بير سيمبري ألفريدو الكلاسيكي في أبريل الماضي.

الإمارات للدراجات
سويسرا
دييجو أوليسي
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